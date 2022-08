TSV Pähl: Kergl wirbelt, das Team kämpft, Greiner lobt

Von: Paul Hopp

Von den Böbingern nur schwer zu stoppen war Pähls Offensivspieler Robin Kergl (Mi.). Der Rückkehrer vom SC Pöcking, hier im Laufduell mit Paul Haberäcker (l.), bereitete das 1:0 vor und erzielte das 2:1. Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Wolfgang Greiner sah das Unheil schon weit vorher kommen. „Leute, wie steht ihr denn?“ rief der Trainer des TSV Pähl aufs Feld, als der SC Böbing gerade einen Angriff über links startete.

Böbing/Pähl – Wenige Momente später – nach einer starken Aktion von Simon Kees und dem erfolgreichen Abschluss von Jonas Zinßmeister – waren die Böbinger auf 2:3 herangekommen (83.). Plötzlich war im Duell in der A-Klasse 8, das der TSV Pähl schon als gewonnen erachtete, wieder Spannung drin. Die Gastgeber waren sichtlich bemüht um den Ausgleich, doch wirklich anbrennen ließ der TSV nichts mehr.

„Was den Kampfgeist betrifft, war es genau das, was ich mir vorgestellt habe“, zeigte sich TSV-Coach Greiner hochzufrieden. Die Pähler sind von Verletzungen derzeit stark gebeutelt, doch wie seine Schützlinge darauf reagieren, „ist sehr stark von der Truppe“, lobte Greiner. Sein Gegenüber, Böbings Coach Pascal Jaensch, war tief enttäuscht: „Alles das, was wir gegen Raisting noch gut gemacht haben, haben wir diesmal nicht gemacht.“ Jaensch sah ein Spiel, das insgesamt „ziemlich ausgeglichen“ war. „Dass wir in der Defensive so viel zulassen, war nicht der Plan“, sagte der Böbinger Coach.

Wie unglücklich es aus Böbinger Sicht lief, zeigt die Aktion, mit der der Torreigen begann. Kurz nach dem Wiederanpfiff vergab Valentino Menschhorn freistehend im Pähler Strafraum. „Eine hundertprozentige Chance“, so Jaensch. Im Gegenzug traf Pähl durch Lukas Hellwig zum 1:0 (49.). Erst hatte TSV-Spieler Robin Kergl nach einer Einzelaktion den Pfosten getroffen, sich den Ball wieder erkämpft und danach mustergültig quergelegt – Hellwig brauchte nur noch einzuschieben. Kergl, vom Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking zum Heimatverein Pähl zurückgekehrt, war ein ständiger Unruheherd. „Man sieht, dass er höherklassig gespielt hat“, so TSV-Trainer Greiner. „Er tut uns gut – selbst als Aushilfe.“ Berufsbedingt kommt Kergl nur sporadisch zum Trainieren. Dass es auch auf Böbinger Seite gute Fußballer gibt, zeigte sich nur kurz nach dem ersten Treffer. Fabian Kees brachte sich selbst in gute Position und erzielte mit einem herrlichen 25-Meter-Schuss das 1:1 (54.). Pähl antwortete mit einem Doppelschlag: Erst gelang Markus Bernhard mit einem von Böbings Roman Steiner unglücklich abgefälschten Schuss das 2:1 (59.). Gleich darauf zog Kergl nach einem weiten Schuss des TSV-Keepers unwiderstehlich aufs Böbinger Tor. Mit etwas Glück – SC-Spieler Paul Haberäcker misslang der Rettungsversuch auf der Linie – kullerte der Ball zum 3:1 (61.) ins Tor. In der Folge zeigte sich Pähl bei der ein oder anderen Konterchance etwas nachlässig, stand dafür in der Abwehr – mit Ausnahme des Gegentreffers zum 2:3 – recht sicher. In Gefahr geriet der Sieg so nicht mehr.

„Gegen einen sehr jungen und ehrgeizigen Gegner war das Glück auch auf unserer Seite“, sagte TSV-Coach Greiner. Damit spielte er auf den im Dauerregen stattfindenden Beginn der Partie an. Dort hatten die Böbinger durch den Kopfball von Peter Bertl (9./TSV-Torwart Alexander Schmid reagierte glänzend) und Simon Kees (16.) zwei Riesenchancen. Auf der Gegenseite hatten die Gastgeber Glück, dass der 20-Meter-Freistoß von Tim Liesske am Lattenkreuz landete (33.). „Im Training haut er jeden Schuss rein“, bedauerte Pähls Abteilungsleiter Alfred Greiner an der Seitenlinie. (Paul Hopp)

SC Böbing - TSV Pähl 2:3

Tore: 0:1 (48.) Hellwig, 1:1 (54.) F. Kees, 1:2 (59.) Bernhard, 1:3 (61.) Kergl, 2:3 (83.) Zinßmeister. Gelbe Karten: Böbing 4, Pähl 0. Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder. Zuschauer: 40.