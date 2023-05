Peißenberg startet in Bezirksliga-Relegation: Fans sollen in Pasing für Heimspielatmosphäre sorgen

Von: Andreas Mayr

Vergangenes Jahr gab’s ein glückliches Ende: Nach dem 1:1 in Unterammergau bejubelten die Peißenberger, damals noch mit Florian Heringer (knieend) als Trainer, in der Relegation den Klassenerhalt in der Kreisliga. © Oliver Rabuser

Vergangene Saison wäre der TSV Peißenberg fast in die Kreisklasse abgestiegen, jetzt kämpft er um den Aufstieg in die Bezirksliga. Die erste Hürde auf dem Weg dorthin ist die DJK Pasing.

Peißenberg – Was soll mit diesem Trainer schiefgehen? Michael Stoßberger hat sich den Spitznamen „Mr. Relegation“ hart erarbeitet. Zum achten Mal verlängert er mit seiner Mannschaft eine Saison. Zweimal ist ihm das bereits in der Jugend passiert, danach viermal in Raisting und nun zum zweiten Mal in Folge mit dem TSV Peißenberg.

Natürlich wird nichts an das Duell vom 9. Juni 2013 heranreichen, an das Jahrhundertspiel der Raistinger gegen Vilzing, in dem der SVR vor 1500 Zuschauern in die Bayernliga aufstieg. Stoßberger traf damals zum zwischenzeitlichen 1:1. Nach dem Aufstieg fragte ihn auf dem Platz ein Gegenspieler, wie viel Geld er denn bekomme in Raisting für diesen Erfolg.

„Ein Bier und eine Wurscht, hab’ ich gesagt“, erzählt es Stoßberger heute. Nie wird er vergessen, wie sie hernach mit dem Bulldog durch den Ort tuckerten, am Haus jedes Ex-Raistingers ein Stamperl tranken und die längste Nacht ihres Lebens feierten.

Du musst cool und gelassen sein.

So viel kann man nach all den K.o.-Spielen festhalten: Michael Stoßberger ist süchtig nach der Relegation. Das sei sein großes Ziel gewesen im Abendrot der Karriere, eine letzte Relegation als aktiver Kicker zu erleben. Gerade den jungen Spielern muss er ja berichten vom Zauber dieser Spiele.

Kaum einer dürfte das Mysterium „Relegation“ so durchleuchtet haben wie Stoßberger, der Spielertrainer. In diesen Spielen gewinnen nicht immer die besseren Fußballer, sondern die mit dem wacheren Kopf. „Du musst cool und gelassen sein“, sagt er. Michael Stoßberger lebt das vor.

Das Imposanteste am Sportgelände in Pasing: „Der Biergarten“

In der ersten Runde zur Bezirksliga trifft Peißenberg auf die DJK Pasing. Diesen Mittwoch (31. Mai) steigt das Hinspiel in München (18.30 Uhr, Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße) – und Michael Stoßberger bedient die ganze Klaviatur, um jeden kleinen Vorteil herauszuschlagen. Vergangenen Sonntag saß er auf dem Sportgelände in Pasing, verfolgte den Gegner in dessen letztem Spiel der Kreisliga München. Was ihn am meisten beeindruckte:

„Der Biergarten“, scherzt Stoßberger. Im Ernst, so einen Fußball, so körperlos, wie ihn die zwei Teams zeigten, habe er wirklich noch nie gesehen. Beim Gegner Oberföhring ging’s gegen den Abstieg, bei Pasing um Rang zwei – und trotzdem bewegte sich kaum jemand. Was er von den Eindrücken halten soll, weiß der Coach nicht.

Peißenberg setzt gegen spielstarke Pasinger auf Physis und Zweikämpfe

Der Plan für Mittwoch hat dadurch aber konkrete Formen bekommen. Peißenberg wird auf Physis, auf Tempo, auf Zweikämpfe, auf Emotionen setzen – quasi auf alles, was der Spähtrupp des TSV am Sonntag nicht zu sehen bekam. Als zentrale Figur im Mittelfeld hat er Spielertrainer Muhamet Mucoli ausgemacht, der gerne Bälle mit Gefühl hinter die Abwehrkette hebt. Hannes Kunterweit oder Valentin Hörndl sollen ihn 90 Minuten bearbeiten. Zudem neigen die Pasinger dazu, sich gerne einmal mit Schiedsrichter und Gegner anzulegen. „Wenn wir unsere Klappe halten, haben wir viel gewonnen“, sagt Stoßberger.

Peißenberg erwartet 200 eigene Fans auf dem Pasinger Sportgelände

Auffällig war auch die Atmosphäre neben dem Platz. Gerade 50 Gäste verfolgten die Partie. „Da war tote Hose“, hat Stoßberger beobachtet. Blickt man in die Historie der Pasinger zurück, kamen selbst zum bisher letzten Relegationsspiel der DJK, 2018 gegen Gräfelfing, nur 250 Zuschauer. Für den Landkreis unvorstellbar kleine Zahlen angesichts einer Partie dieser Tragweite.

„Das sind zwei Heimspiele für uns“, kündigt der TSV-Coach an. An die 200 Peißenberger Fans dürften sich schon nach München aufmachen. Einen 50-Personen-Bus etwa bietet der Verein an. Beim Rückspiel am Samstag in Peißenberg (15 Uhr) wird ohnehin das ganze Oberland vorbeikommen. Großartige Alternativen gibt es in diesem Jahr nicht, diesmal spielt nicht Peiting gegen Murnau. „Das Spiel machen wir zu einem Riesenfest“, kündigt Stoßberger an.

Noch Fragezeichen hinter dem Einsatz von Stoßberger und Johannes Jungmann

Es gibt nur ein kleines Problem, das Peißenberg beschäftigt: die Adduktoren von Spielertrainer Stoßberger und Angreifer Johannes Jungmann. Seit dem Spiel in Miesbach am vergangenen Wochenende schmerzen die Hüftmuskeln stark. Am Montag besuchten beide Physiotherapeut Richard Ehlich in Apfeldorf. Dorthin werden sie auch die nächsten Tage fahren, falls sich nichts bessern sollte.

Notfalls müssen Schmerzmittel herhalten, aber aussetzen kommt für die beiden eigentlich nicht in Frage. „Ich lasse mir die Relegation nicht entgehen, und wenn sie mir was hintackern müssen“, scherzt Stoßberger. Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen an Bord. Womöglich wird’s die eine oder andere Änderung in der Startelf geben, weil sie in Pasing eine Schwachstelle entdeckt haben, die öffentlich aber natürlich nicht verraten wird.

Ein Wunschergebnis äußert der Coach nicht. Peißenberg will die ältere Truppe ins Schwitzen bringen und ein Resultat holen, „wo wir im Rückspiel jederzeit was drehen können“. Ein Sieg wäre natürlich ein Traum. Aber so vermessen ist der „Mr. Relegation“ gewiss nicht. Er weiß um die Besonderheiten dieser Tage. (Andreas Mayr)