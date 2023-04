Peißenberg bei Schlusslicht gefordert – ESV Penzberg gegen Weyarn

Von: Paul Hopp

Teilen

Nach dem Sieg gegen Spitzenreiter Miesbach ist der TSV wieder mitten im Aufstiegsrennen. © Rabuser

Schon am heutigen Freitag geht es für mehrere Fußball-Mannschaften aus der hiesigen Region um wichtige Punkte.

Der TSV Peißenberg trifft in der Meisterrunde der Kreisliga auswärts auf die SG Hausham. Mit einen Sieg gegen den noch sieglosen Konkurrenten können die Peißenberger (zuletzt 2:1-Sieger gegen Spitzenreiter Miesbach) wieder mitmischen im Aufstiegsrennen.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann hingegen der ESV Penzberg tun, der am heutigen Freitag in der Kreisklasse den TSV Weyarn erwartet. Die Gäste liegen drei Zähler hinter den Penzbergern auf einem Platz, der den direkten Abstieg bedeutet. Das erste Duell zwischen beiden Teams endete mit 2:2. Penzberg gelang jüngst mit dem 5:2 bei den FF Geretsried der erste Sieg im Frühjahr.

Ebenfalls ein Heimspiel, und zwar in der Meisterrunde D der A-Klasse, hat der SV Haunshofen am heutigen Abend vor sich. Mit einem Sieg über den FC Wildsteig/Rottenbuch II wäre der Anschluss zum Top-Duo, Raisting II und Lechsee, hergestellt. (ph)