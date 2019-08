TSV Peißenberg fährt ohne Stürmer zu Real Kreuth

„Gegner ist mir völlig unbekannt“

Peißenberg– Damit kommt dem TSV Peißenberg der vorgezogene Gastspieltermin am heutigen Freitag (20 Uhr) beim FC Real Kreuth durchaus entgegen. „Die Temperaturen werden da noch angenehmer sein – und nach der Arbeit sind hoffentlich alle hellwach“, sagt TSV-Coach Bodo Nusser.

Der Gegner „ist mir völlig unbekannt“, sagt Nusser. In der vergangenen Kreisliga-Saison gab es bei den Kreuthern ein Auf und Ab, das auf Platz neun endete. Neu ist der Coach, Nedeljko Tomic. Im Kader blieb dagegen weitgehend alles beim Alten. Die Kreuther verfügen über eine erfahrene Truppe mit einem Altersschnitt von fast 27 Jahren. „Wir schauen auf uns und spielen unser Spiel“, sagt Nusser. Die eigenen Reihen sind jedoch gelichtet. Ein halbes Dutzend Spieler fehlt wegen Urlaub, Krankheit oder Verletzung. Zuletzt meldete sich Keeper Moritz Diem (verletzt) ab. Da die Nummer zwei, Sebastian Solfrank, im Urlaub ist, reaktivieren die Peißenberger Robert Spirkl. „Mit seiner Erfahrung kann er dem Team ein großer Rückhalt sein“, ist Nusser überzeugt. Die größeren Probleme hat er in der Offensive: Nachdem Thomas Jerouschek (krank), Georg Reich (verhindert), Marcel Schned (Kreuzbandriss) und Julian Weckerle (Urlaub) nicht zur Verfügung stehen, hat er keinen Stürmer. „Vielleicht spielen wir ein 1-5-5-System“, so Nusser. Die Flinte will er deshalb aber nicht ins Korn werfen. „Wenn wir wieder so Auftreten wie in Holzkirchen, ist bestimmt was drin“, so der TSV-Coach. rh