TSV Peißenberg führt gegen DJK Waldram und hat am Ende Glück

„Ein Punkt ist besser als keiner“

Nicht hochklassig, aber dafür torreich und spannend: Das Kreisliga-Spiel zwischen dem TSV Peißenberg und der DJK Waldram stellte die Trainer beider Teams nur bedingt zufrieden. Immerhin gab es für jedes Team einen Punkt.

Peißenberg– Nach dem Schlusspfiff schnaufte Peißenbergs Trainer Bodo Nusser erst einmal durch. In den letzten Momenten der Partie hatte der gastgebende TSV richtig Glück gehabt: Dreimal war die DJK Waldram gefährlich im Peißenberger Strafraum aufgetaucht, dreimal ging der Ball knapp daneben. Erst bei der Hereingabe des zweifachen Torschützen Benedikt Bergmoser, dann bei den Versuchen von Wolfgang Wenus (mit der Hacke) und Lukas Hauptmann (mit dem Kopf). So blieb es beim 3:3 (2:1)-Remis, das ein verdientes Resultat darstellte.

„Ein Punkt ist besser als keiner“, sagte Nusser. Allerdings hätten die Peißenberger nach der Pause die Partie auch zu ihren Gunsten entscheiden können. „Aber wenn du eben Chancen und Kontersituationen nicht nutzt...“, sagte Nusser mit vielsagendem Blick. Auf Waldramer Seite herrschte auch kein überschäumender Jubel. „Wir hatten uns mehr erwartet“, sagte DJK-Coach Günter Wernthaler. „Momentan fehlt uns auch das Glück.“ Durch eigene Fehler habe sich das Team Gegentore eingehandelt. „Das wiederholt sich“, so Wernthaler. Die Mannschaft sei allerdings gut zurückgekommen: „Sie hat alles gegeben, das kann man ihr nicht absprechen.“ Beide Mannschaften sind derzeit durch Verletzungen und Urlaub gehandicapt. Womöglich war dies ein Grund, warum es zu vielen Abspielfehlern und Abstimmungsschwierigkeiten kam. Eine Rolle spielte sicher auch die drückende Schwüle.

Die ersten 20 Minuten tat sich nur wenig, dann wurde Peißenbergs Christoph Berner im Strafraum in letzter Sekunde gestoppt (22.). Ein TSV-Ballverlust auf der linken Seite leitete das Waldramer 1:0 durch Bergmoser (27.). ein. Wenig später Glück für Peißenberg: Bergmoser stand völlig frei im TSV-Strafraum, brachte einen quergespielten Ball aber nicht unter Kontrolle (33.). In die Pause gingen die Gastgeber dennoch als Führende – und das hatten sie Berner zu verdanken. Nach schöner Kombination mit Elias Graf zog er ab und traf sehenswert zum 1:1 (38.). Noch schöner war Berners 25-Meter-Schuss zum 2:1 (45.); vorausgegangen war ein Spielzug über Graf und Johannes Jungmann.

Nach der Pause zwang der eingewechselte Julian Weckerle Waldrams Keeper Markus Kresta zu einer Faustabwehr (47.). Wenig später bekam die DJK einen Freistoß zugesprochen, den Bergmoser zum 2:2 nutzte (52.). Gleich darauf stand Peißenbergs Thomas Jerouschek nach einem weiten Ball von Hannes Kunterweit allein vor dem DJK-Torwart und traf zum 3:2 (55.). Danach stellten sich die Gastgeber ungeschickt an: Waldrams Daniel Ettenhuber lief ungestört durchs Mittelfeld, die anschließende Flanke köpfte Wenus zum 3:3 ins Tor (61.). Diesen Ball und den Freistoß zum 2:2 stufte TSV-Trainer Nusser als haltbar ein. In der Folge war Peißenberg eher am Drücker. Einen 20-Meter-Freistoß von Berner (74.) und einen Schuss von Maik Karaman (82.) parierte der DJK-Torhüter. Am Schluss drehten die Waldramer noch einmal auf.

Statistik

TSV Peißenberg 3-3 DJK Waldram 3

TSV Peißenberg: Solfrank – Herrmann, Kunterweit, Kreutterer (33. Graf), Rawitz, Solleder (46. Weckerle), Horst (78. Karaman), Jerouschek, Jungmann, Bock, Berner.

Tore: 0:1 (27.) Bergmoser, 1:1 (38.) Berner, 2:1 (45.) Berner, 2:2 (52.) Bergmoser, 3:2 (55.) Jerouschek, 3:3 (61.) Wenus.

Schiedsrichter: Armin Böck (TSV Landsberg).

Zuschauer: 150.