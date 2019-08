Peißenberg hofft auf Reich-Comeback

Nusser will Antreiber überreden

von Roland Halmel schließen

Vor dem ersten Heimspiel in der Kreisliga 1 ist bei Aufsteiger TSV Peißenberg die personelle Lage angespannt. Abhilfe schaffen soll jetzt ein Spieler, der seine Karriere eben erst beendet hat.

Nach dem Abstieg des ASV Antdorf gibt es in der Kreisliga 1 mit dem TSV Murnau und dem SV Ohlstadt nur noch zwei Vereine, die mehr als zehn Jahre dieser Liga angehören. Mit einem der Liga-Oldies bekommt es Aufsteiger TSV Peißenberg im ersten Heimspiel an diesem Samstag gegen Ohlstadt zu tun. „Eine etablierte und routinierte Mannschaft“, sagt TSV-Coach Bodo Nusser über den Gegner, der vergangene Saison als Zehnter gerade noch so die Relegation zur Kreisklasse vermied. Personell hat sich beim SVO wenig verändert. Allerdings hat sich Spielmacher Simon Nutzinger, einst auch in Diensten des SV Raisting, wegen einer hartnäckigen Zehenverletzung auf unbestimmte Zeit vom Spielbetrieb verabschiedet.

Der Start verlief für die Ohlstädter nicht nach Wunsch. Im Heimspiel gegen Lenggries gab es nach einer 2:0-Führung noch eine 2:3-Niederlage. Zur Strafe setzte Coach Jan Tischer ein Sondertraining an. Die Peißenberger trainierten hingegen nach ihrem 4:1-Startsieg in Holzkirchen ganz normal. Allerdings plagen den TSV Personalsorgen. Thomas Jerouschek hütete zuletzt krank das Bett, Marcel Schned zog sich in Holzkirchen eine Bänderverletzung zu und Torhüter Sebastian Solfrank verabschiedete sich in den Urlaub. Für Letzteren kehrt Stammkeeper Moritz Diem nach Verletzung und Urlaub vorzeitig in den Kasten zurück. In der Offensive hofft Nusser auf ein Comeback von Antreiber Georg Reich, der mit Ablauf der vergangenen Spielzeit sein Karriere-Ende verkündet hatte. Geht’s nach den Peißenbergern, wird man den 33-Jährigen aber schon bald wieder auf dem Feld sehen. „Wir wollen ihn reaktivieren“, verrät Nusser. Sollte sich Reich nicht zu einer Rückkehr überreden lassen, „müssen die anderen halt in die Bresche springen“, so Nusser.