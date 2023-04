Eleftherios Caci glänzt als Kopfball-Ungeheuer - TSV Peißenberg knackt Spitzenreiter Miesbach

Durchgesetzt: Peißenbergs Johannes Jungmann (in Weiß, links) behauptet sich gegen zwei Miesbacher. Foto: Rabuser

Bislang TSV gewinnt knapp

Von Oliver Rabuser schließen

Der TSV Peißenberg hat sich zum Heimsieg gegen den SV Miesbach gekämpft. Eleftherios Caci erzielte beide Treffer der Hausherren per Kopf.

Peißenberg – Oft kommt es anders, als man es erwartet. Fußball-Kreisligist TSV Peißenberg reizte gegen Spitzenreiter SV Miesbach seine Physis bis auf das letzte Prozent aus und siegte 2:1. Mann des Tages war Abwehrmann Eleftherios Caci mit zwei Kopfballtreffern. „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft“, lobt Trainer Michael Stoßberger sein Team.

Immerhin standen die Vorzeichen nicht unbedingt günstig. Peißenberg hatte in den letzten beiden Vorrundenspielen gegen Waldram und Pöcking den Sieg verpasst und auch keines der Vorbereitungsspiele gewonnen.

Der Matchplan des TSV Peißenberg gegen den SV Miesbach ging auf

Zu Beginn der Meisterrunde fuhr der TSV zwei Remis ein, ehe es in Lenggries die erste Packung setzte. Stoßbergers Kicker trotzten nun den Widrigkeiten auf beeindruckende Weise. Angriffspressing statt Einigeln, lautete die Devise. „Wir wollten Miesbach ständig anlaufen und unter Druck setzen, um gar nichts aufkommen zu lassen“, verrät der Coach. Der Matchplan ging auf.

Die Heimelf bestimmte das Spiel. Nach einem Eckball von Johannes Jungmann wurde zunächst der Versuch von Stoßberger vor der Linie geklärt, dann fuhr Michael Gladiator auf der Torlinie noch den Fuß aus, doch der Ball segelte über die Querlatte. Julian Weckerle indes schoss aus 18 Metern knapp links vorbei.

„Einige von uns waren stehend k.o.“

Dann der Führungstreffer. Philipp Solleders Eckball machte Jungmann am hinteren Fünfereck noch einmal scharf. Caci rauschte in den Ball und drückte ihn über die Linie. „Sauber eingeschädelt“, zog Stoßberger den imaginären Hut vor der gekonnten Umsetzung. Unmittelbar vor der Pause steckte Hannes Kunterweit auf Jungmann durch, der aber legte sich den Ball einen Tick zu weit vor, sodass der Winkel letztlich zu spitz wurde.

Es kam die Zeit, in der die Peißenberger ihrem hohen läuferischen Pensum Tribut zollen mussten. „Einige von uns waren stehend k.o.“, räumte Stoßberger ein. Er selbst gehörte aufgrund von fehlenden Trainingseinheiten auch dazu, ging zwischenzeitlich sogar vom Feld. Die Gäste kamen auf und zu Chancen.

TSV Peißenberg: Caci nagelt den Ball zum 2:1-Sieg ins Kreuzeck

So steuerte Sepp Sontheim aus stark abseitsverdächtiger Position auf Adrian Erhart zu, legte den Ball am Keeper vorbei, suchte aber anstelle des Abschlusses den unbedingten Kontakt zu Erharts Abwehrbein. Den gab es auch, nicht aber den erhofften Strafstoß für den SV. „Hat er gut gesehen“, urteilte Stoßberger im Kontext eines Extralobs für eine tadellose Leistung des Unparteiischen.

Doch geriet Peißenberg immer mehr ins Schwimmen, und irgendwann war es dann soweit. Nach einem Ballverlust an der Mittellinie, kombinierten sich die Miesbacher zum Ausgleich. Die Partie drohte zu kippen. Bis wieder Caci des Weges kam. Für eine gute Ecke reichten Jungmanns Kräfte noch, Stoßberger und Kunterweit duckten sich weg, Caci nagelte den Ball mit dem Kopf in den Winkel – 2:1 und Sieg. „War wichtig für den Kopf“, bilanziert der TSV-Coach, „dass wir mal wieder gewinnen.“ (or)

Statistik

TSV Peißenberg 2 SV Miesbach 1

Tore: 1:0 (27.) Caci, 1:1 (72.) Baumann, 2:1 (80.) Caci. Gelbe Karten: Peißenberg 2. Schiedsrichter: Michael Rößle. Zuschauer: 55.