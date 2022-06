TSV Peißenberg: Zumindest kein Tor kassiert - „Ziel ist es, in Unterammergau ein Tor zu schießen“

Von: Oliver Rabuser

Viel Kampf, kein Sieger: Die Peißenberger (in roten Trikots, hier Michael Stoßberger. re.) lieferten sich mit Unterammergau (hier Lukas Klemm) ein ausgeglichenes Duell. © rabuser

Es ist nicht gerade das Wunschergebnis, das sich der TSV Peißenberg für das Hinspiel in der Kreisliga-Relegation auf eigenem Rasen erhofft hatte.

Peißenberg – Aber es ist ein solides Fundament für das Rückspiel am kommenden Samstag (16 Uhr) in Unterammergau, in dem beide Teams weiterhin beste Aussichten auf die Kreisliga haben. Den Peißenbergern fehlte beim Aufgalopp die nötige Offensivpower, um wenigstens einen Treffer zu erzielen.

Unterammergau setzte sich phasenweise offensiv gut in Szene, blieb aber ebenfalls ohne Torerfolg, sodass das 0:0 die logische Konsequenz eines ereignisarmen Abends war.

Florian Heringer holte seine Mannen nach Schlusspfiff noch einmal zum Kreis zusammen, richtete einige bedächtige Worte an sie, machte Hoffnung für das Rückspiel. Dort sieht der Coach den TSV keineswegs als Außenseiter. „Wichtig war, dass wir die Null gehalten haben, das ist ein kleines Plus fürs Rückspiel.“ Dass die besagte Null tatsächlich bestand hatte, lag primär an Moritz Diem. Peißenbergs Keeper zeichnete sich dann aus, wenn er gefragt war. Beispielsweise beim Freistoß von Ferdinand Brauchle auf die kurze Torecke. Vielmehr noch waren Diems Dienste gefragt, als ein Schnittstellenball durchrutschte und Sebastian Moser mit einer Grätsche zum Abschluss kam. Beim nicht minder aussichtsreichen Nachschuss von Tobias Speer schnellte dann die Abseitsfahne des Linienrichters in die Höhe. Der TSV stand mit Michael Stoßberger als Organisator der Viererkette prinzipiell solide, hatte aber nach vorne lange Zeit überhaupt keinen Auftrag. Nach 42 Minuten schlenzte Ramon Messner die Kugel aus 17 Metern in die Arme von WSV-Keeper Marco Diroma. „Wir brauchen etwas mehr Ruhe am Ball und ein besseres Timing“, zielte Heringers Kritik auf die überhasteten Angriffsversuche, bei denen seine Elf „zu oft zu schnell“ verloren habe.

Nach Seitenwechsel wurde es dann ein wenig besser, nicht sofort, aber mit etwas Anlauf. Zunächst wurde ein Kopfball von Unterammergaus Tobias Speer gerade noch vor der Linie geklärt. Auch beim Freistoß von Robin Reiter fehlte allenfalls eine Handbreit zum Torpfosten. Dann aber die Peißenberger. Man war geneigt, zu sagen: endlich. Julian Weckerle zog mutig aus der Distanz ab, doch der abgefälschte Schuss landete als Bogenlampe auf dem Tornetz. Plötzlich setzten sich die TSV-Kicker besser in Szene. Die Präsenz in offensiven Zweikämpfen wuchs; allein weitere Aha-Momente wollten sich nicht einstellen. Das muss sich im Rückspiel definitiv bessern. „Ziel ist es, in Unterammergau ein Tor zu schießen“, stellte Heringer klar. Den notwendigen Mut sprach er seinen Kickern bei der finalen Ansprache im Kreis zu. (Oliver Rabuser)

Statistik

TSV Peißenberg 0 WSV Unterammergau 0

TSV Peißenberg: Diem – Dietheuer, Kunterweit, Weckerle, Völkle, Stoßberger, J. Jungmann, Graf, Solleder, Erhart, Messner/eingewechselt: Hett, H. Jungmann, Palmberger, Hohenadel.

Tore: keine. Gelbe Karten: Peißenberg 2, Unterammergau 0. Schiedsrichter: Florian Ziegler. Zuschauer: 431.