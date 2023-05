Nach Sieg gegen Ohlstadt: TSV Peißenberg schielt Richtung Aufstieg

Von: Oliver Rabuser

Durch den Sieg des TSV Peißenberg gegen den SV Ohlstadt wird der Kampf um den Aufstieg noch einmal spannend. © FuPa/Tamara Rabuser

Die Möglichkeit, einen Aufstiegsplatz zu erreichen, ist für nahezu alle Teams der Meisterrunde A der Fußball-Kreisliga noch gegeben.

Peißenberg – Schien aufgrund der vergangenen Wochen der SV Ohlstadt ein valider Kandidat für die beiden vorderen Plätze, so hat sich am Wochenende plötzlich der TSV Peißenberg neuerlich zu Wort gemeldet. „Wir haben es wieder spannend gemacht“, sagte Michael Stoßberger über den 2:0-Heimerfolg über die Ohlstadter erfreut.

Den Grundstock für den Sieg sah der Spielertrainer in einer soliden Defensive. „Wir sind hinten super gestanden und haben bis auf den Lattenschuss keine wirkliche Torchance zugelassen.“ Und vorn gelangen zwei Treffer: Elefterios Caci brachte den TSV nach Flugball von Johannes Jungmann in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Hannes Kunterweit das 2:0. (or)

Statistik

TSV Peißenberg 2 SV Ohlstadt 0

Tore: 1:0 (34.) Caci, 2:0 (49.) Kunterweit. Gelbe Karten: Peißenberg 2, Ohlstadt 3. Schiedsrichter: Jonas Jäcker. Zuschauer: 120.