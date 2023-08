Nicht schön, aber erfolgreich: Peißenberg behauptet sich beim Aufsteiger WSV Unterammergau

Von: Oliver Rabuser

Nur in dieser Szene zu Boden gegangen: Die Peißenberger (in weißen Trikots, hier Philipp Solleder) setzten sich in Unterammergau knapp durch. © rabuser

Beim Aufsteiger WSV Unterammergau ging der TSV Peißenberg als Sieger vom Platz. Dabei reichte der einzige Treffer der Partie durch Gabriel Rawitz.

Peißenberg – Es muss weder attraktiv für die Zuschauer, noch fußballerisch ausgereift sein. Verliert eine Mannschaft das erste Heimspiel der neuen Saison, geht es allein um Wiedergutmachung. Und genau die ist dem TSV Peißenberg gelungen. Von einer spielerischen Glanzleistung war das Team von Spielertrainer Michael Stoßberger und Hubbi Jungmann sen. weit entfernt. Doch traten die Peißenberger beim WSV Unterammergau als reifere und funktionalere Einheit auf – dadurch letztlich auch als redlicher 1:0 (1:0)-Sieger die Heimreise an.

Stoßbergers Urteil zufolge zeigten seine Mannen beim in Unterammergau „ein anderes Gesicht“ als gegen Rottenbuch – „auch wenn es in der zweiten Halbzeit etwas konfus war.“ Doch was war anderes zu erwarten? Die Sonne brannte unterhalb des Pürschlings wie Feuer auf die Sportanlage neben der Bundesstraße. Zuschauer jenseits eines Schattenplatzerls waren keine auszumachen. Dennoch wähnten sich die Gäste in der Pflicht, nach den Versäumnissen der vergangenen Woche in Sachen „Aktivität“ vorzulegen.

„Wir hatten mehr Ballbesitz, hätten aber daraus auch mehr machen müssen.“

„Wir hatten mehr Ballbesitz, hätten aber daraus auch mehr machen müssen“, bilanzierte Spielertrainer Stoßberger. Was er meinte, waren jene wenigen Situationen, die sein Gegenpart nicht erkennen wollte. WSV-Coach Tobias Benning sah seine Eleven „zu passiv“, im Defensivbereich, schlussendlich aber verlässlich. So etwas nennt man dann eine klassisch diametrale Sichtweise beider Trainer.

Stoßberger hatte sich einfach bessere Zuspiele in vorderster Linie gewünscht. Dann hätte das aus Sicht des Aufsteigers auch anders ausgesehen. Die Fahrt ins Ammertal endete dennoch erfreulich und letztlich auch versöhnlich für den TSV-Tross. Weil Gabriel Rawitz eine Freistoßflanke von Johannes Jungmann unerwartet und ungestört am kurzen Pfosten zum Tor des Tages einköpfen durfte (33.).

Peißenberg hat sich von „Unterammergaus Hauruck-Fußball“ anstecken lassen

„Wir hätten das 2:0 und 3:0 nachlegen müssen“, lautete Stoßbergers Vorwurf. So groß waren die Unterschiede beider Teams allerdings nicht. Ein Sommerkick ohne Tiefenläufe und Attacken gegen den inneren Schweinehund.

Stoßberger bekrittelte, dass sich seine Mannschaft im zweiten Abschnitt von „Unterammergaus Hauruck-Fußball“ habe anstecken lassen. In der Tat waren durchdachte Spielzüge eher selten erkennbar. Dass es dann so kam, wie es beim Vorsprung eigentlich immer ist, haben sich die Peißenberger selbst zuzuschreiben.

Unnötige Vergehen – einmal Handspiel, einmal Foul – eröffneten dem WSV die Möglichkeit zum Ausgleich in Form zweier Freistöße. Doch sowohl Ferdinand Brauchle als auch Robin Reiter zielten zu ungenau, um TSV-Keeper Adrian Erhart in die Bredouille zu bringen. (OLIVER RABUSER)

Statistik

WSV Unterammergau 0:1 TSV Peißenberg

Tor 0:1 (33.) Rawitz

Gelbe Karten: Unterammergau 4, Peißenberg 3

Schiedsrichter: Daniel Stark

Zuschauer: 80