TSV Peißenberg: Ordentlicher Auftritt vor der Relegation - „Freuen uns auf die zwei Duelle“

Von: Andreas Mayr

Blickt zuversichtlich auf die Relegation: Florian Heringer. © andreas mayr

Der TSV Peißenberg trifft in der Relegation auf den WSV Unterammergau. Am letzten Spieltag zeigte die Heringer-Elf, dass sie bereit ist.

Peißenberg – Die wichtigste Entscheidung für den TSV Peißenberg spielte sich weit weg vom eigenen Spiel ab. Münsing und Unterammergau lieferten sich ein Fernduell um den Kreisklasse-Titel, das Münsing gewann. Damit tritt Peißenberg in der Relegation auf die Ammertaler. „Wir freuen uns alle auf die zwei Duelle“, sagt Trainer Florian Heringer. Wann sie stattfinden, wird am Montag ermittelt.

Beim Gastspiel in Miesbach lautete daher die Devise: Warmkicken für die Relegation. Klappte einwandfrei samt ordentlichem Ergebnis. Mit einem 2:2 beendet Peißenberg die Kreisliga 1 auf Rang elf.

„War schwierig, sie heute zu motivieren“, sagt Florian Heringer. Einige Spieler lieferten ein paar Prozent weniger als gewohnt. Das verstand auch der Coach, schließlich ging’s darum, dieses an sich bedeutungslose Duell ohne Verletzungen zu überstehen. „Das war heute richtig wichtig“, betont Heringer. Ein paar gute Ansätze zeigte der TSV mit Blick auf die K.o.-Partien. Etwa beim 1:0, als Ramon Messner einen Ball eroberte und ihn nach einem glücklichen Abpraller aus 18 Metern im Tor unterbrachte. Die Schussqualität passte bei den Peißenbergern, wie auch der späte Ausgleich von Julian Weckerle zeigte. „Trocken abgezogen“, kommentiert sein Coach. Damit egalisierte Weckerle die schwächere Phase in Hälfte eins, in der Miesbach den TSV früh unter Druck setze und Ballverluste provozierte. Mit Hannes Kunterweit in der Verteidigung sowie Thomas Völkle im defensiven Mittelfeld standen aber stets zwei Peißenberger parat, die ein starkes Spiel ablieferten. (am)

Statistik

SV Miesbach 2 TSV Peißenberg 2 Tore: 0:1 (2.) Messner, 1:1 (6.) Voit, 2:1 (12.) Schwarzenbach, 2:2 (81.) Weckerle. Gelbe Karten: Miesbach 0, Peißenberg 2. Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 50.