SC Huglfing: Keine Tore, aber ein Punkt

Von: Paul Hopp

Punktgewinn auf fremdem Rasen: Der SC Huglfing (in Grün) trennte sich vom TSV Rott mit 0:0. Foto: halmel © halmel

Drittes Spiel, zweites Unentschieden: Die Fußballerinnen des SC Huglfing sind vom Auswärtsspiel in der Bezirksliga beim TSV Rott mit einem 0:0 heimgekehrt.

Rott – Nach dem 2:2 davor gegen Vierkirchen war es der zweite Punktgewinn für den Aufsteiger. In den ersten 20 Minuten taten sich die Huglfingerinnen laut einer Mitteilung schwer, ins Spiel zu finden. Danach hatte Lea Tragl eine gute Möglichkeit zum Führungstreffer, sie blieb aber ungenutzt. In der zweiten Hälfte lieferten sich beide Teams zunächst ein ausgeglichenes Spiel. In der Schlussphase macht Rott noch ordentlich Druck, doch die SC-Abwehr um Victoria von Schrötter ließ keinen Gegentreffer zu. Rotts Teamsprecherin Carina Jahl bezeichnete das Ergebnis als „weniger zufriedenstellend“.

Der SC Huglfing hat am morgigen Samstag, 1. Oktober, den ST Scheyern zu Gast. Das Team aus dem Landkreis Pfaffenhofen/Ilm hat seine ersten drei Saisonspiele alle verloren. Anpfiff ist um 17 Uhr im Sportpark am Tautinger Weg. Um 15 Uhr tritt der SC Huglfing II in der Kreisklasse gegen Baiernrain-Linden an.

Der TSV Rott hatte am Mittwochabend ein Nachholspiel zu absolvieren. Auf heimischem Rasen gab es dabei einen 2:1-Erfolg über den ESV Freimann. Die TSV-Tore erzielten Veronika Vogl (33./1:1) und Sabrina Rapp (52./2:1). Am Sonntag, 2. Oktober, 17 Uhr, steht für den TSV das Auswärtsspiel gegen den SV München auf dem Programm. (ph)