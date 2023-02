TSV Weilheim startet ab sofort wieder mit einem Herrenteam

Von: Roland Halmel

Tiefpunkt in der Historie der TSV-Fußballer: Am 2. Juni 2019 unterlagen die Weilheimer am letzten Spieltag der A-Klasse 5 mit 2:5 in Haunshofen. Damit war der Abstieg in die B-Klasse besiegelt. Wegen Spielermangels schlossen sie sich anschließend jedoch mit dem BSC Oberhausen zu einer Spielgemeinschaft zusammen, die drei Spielzeiten Bestand hatte. Foto: ruder (archiv) © ruder (archiv)

Der TSV Weilheim bekommt mit der zweiten Mannschaft des SV Wessobrunn wieder eine eigene Herrenmannschaft, die zur zweiten Saisonphase auflaufen wird

Weilheim – Die Fußballabteilung des TSV Weilheim wurde 1913 gegründet. Der Klub gehört damit zu den ältesten Fußballvereinen Bayerns. Seit dem vergangenen Jahr sind die TSV-Fußballer im Herrenbereich jedoch gänzlich von der Landkarte verschwunden, da die Spielgemeinschaft mit dem BSC Oberhausen aufgelöst wurde. Mit den Kickern aus der Nachbargemeinde kooperierten die Weilheimer seit 2019, als nach dem Abstieg aus der A-Klasse mangels Spielern keine eigenständige Teilnahme am Spielbetrieb mehr möglich gewesen wäre.

„Wir konzentrieren uns auf die Nachwuchsarbeit“, hieß danach die Prämisse der TSV-Fußballabteilung. Sie arbeitete darauf hin, in absehbarer Zukunft aus jungen eigenen Kräften wieder ein Herrenteam stellen zu können.

Der Zeitpunkt für die Rückkehr der TSV-Männer in den Spielbetrieb kommt jetzt aber früher als gedacht. Bereits zum Start der zweiten Saisonphase im neuen Spielmodell im Kreis Zugspitze im kommenden Frühjahr wird eine Männer-Mannschaft des TSV Weilheim dabeisein. „Ich bekam einen Anruf, dass ein komplettes Team mit 20 Spielern und einem Trainer zu uns wechseln möchte“, berichtete Stefan Fischer, Jugendleiter bei der Fußballabteilung des TSV. Dabei handelt es sich um die zweite Garnitur des SV Wessobrunn, die sich mit der SVW-Spartenleitung zerstritten hatte. „Die Situation mit der Mannschaft um Marco Mendes und einigen von den Jungs war für uns nicht länger tragbar“, berichtete Wessobrunns Fußballerchef Marco Geburek von einigen Problemen.

Die Zweite Mannschaft des SVW, bei der kaum Spieler aus der Klostergemeinde, sondern vor allem aus Peißenberg und Aktive aus der Umgebung spielen, forcierte daraufhin die Trennung. „Weil es keine Aussicht auf Einigung gab“, so Geburek. Er stand dadurch ohne Zweite da, die in der C-Klasse 4 als Tabellenzweiter den Sprung in die Aufstiegsrunde schaffte. Ob es mit der SVW-Reserve weitergeht, steht nicht fest. „Wir schauen, ob wir Spieler reaktivieren können. Ich denke aber, es wird sehr eng“, so Geburek. Sein Optimismus hält sich in Grenzen.

Beim TSV Weilheim hinterließen die Neuankömmlinge bei ersten Gesprächen indessen einen guten Eindruck. „Das sind nette Jungs, die haben sich auch gleich angeboten, bei unseren Veranstaltungen mitzuhelfen“, berichtete Fischer, der dem Projekt „Herren-Mannschaft“ deshalb eine Chance geben will. „Es ist sehr schnell gegangen und anders, als wir geplant hatten. Aber wir müssen das halt ausprobieren“, sagt Fischer. Ab dem Sommer verfügt der TSV dann möglicherweise sogar über zwei Männerteams, da fast die komplette A-Jugend des TSV aus dem Nachwuchsbereich aufrückt. Dass jetzt schon im Februar eine Herren-Mannschaft mit dem Training beginnt, war auch ein logistischer Kraftakt, schließlich mussten für sie Zeiten für die ohnehin stets knappen Trainingsmöglichkeiten freigeschaufelt werden. „Sie trainieren jetzt Dienstag und Donnerstag am Zotzenmühlweg“, berichtet Fischer. Die Spiele sollen dann im TSV-Stadion an der Pollinger Straße ausgetragen werden.

„Die Mannschaft ist noch keiner Liga zugeteilt“, erklärt Kreisspielleiter Heinz Eckl. Sicher ist indes, dass die Weilheimer in der C-Klasse spielen werden, allerdings ohne Wertung. „Das ist jetzt die vierte Mannschaft, die im Winter dazugekommen ist, wobei eine Wessobrunner eventuell wegfällt, dann sind es quasi drei Zugänge“, freut sich Eckl durchaus über die positive Tendenz, nachdem sich in der Vergangenheit über den Winter meist mehr Teams abgemeldet hatten. (Roland Halmel)