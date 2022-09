61 Nachwuchsteams im Einsatz: Weilheims Junioren-Turniere waren ein voller Erfolg

Von: Paul Hopp

Turniere für F- bis C-Junioren standen bei der Fußballabteilung des TSV Weilheim auf dem Programm. Foto: Privat © Privat

Die Fußballabteilung (FA) des TSV Weilheim veranstaltete mehrere große Turniere für den Nachwuchs, den „Ammer Cup“ und die „E-Jugend-WM“.

München - Mächtig Betrieb herrschte jüngst an mehreren Wochenenden auf dem Sportgelände des TSV Weilheim am Zotzenmühlweg. Insgesamt waren 61 Mannschaften am Start. Von den Teilnehmern gab es durchweg Lob für die Veranstalter, so eine Mitteilung. Viele Helfer, zumeist Eltern aus der FA, sorgten für einen gelungenen Ablauf und dafür, dass Teilnehmer und Zuschauer mit Gegrilltem, Kuchen und sogar Fruchtbechern verköstigt wurden.

Vor der WM wurde den E-Jugend-Teams jeweils ein Teilnehmerland zugelost. Den Titel holte der TSV Peiting (als Portugal angetreten). Zweiter wurde der TSV Wertingen (Kanada). Die weiteren Top-Plätze belegten der FC Seeshaupt (Costa Rica), der SV Waldperlach (Senegal) und der TSV Weilheim (Argentinien). Zum fairsten Team wurde der BSC Oberhausen (Ecuador) gekürt.

TSV Peiting gewinnt D-Jugend-Tunier - SV Neuperlach siegt bei den F-Junioren - SG „5-Seen-Land“ holt Titel der C-Jugend

Auch im D-Jugend-Turnier, an dem elf Mannschaften teilnahmen, belegte am Ende der TSV Peiting den ersten Platz. Die Ränge zwei bis fünf nahmen der SV Polling, der FC Weidach, der TSV Landsberg und der SC Weßling ein. Die Gastgeber landeten mit ihrer ersten Mannschaft auf dem siebten Rang, die zweite Garnitur belegte den elften Rang. Zehn Mannschaften kämpften bei den F-Junioren um Tore und Punkte. Ins Finale schafften es der SV Neuperlach und die SG Wessobrunn/Rott – in einem spannenden Spiel setzten sich die Münchner mit 2:0 durch.

Für ältere Jugendklassen sind in der Region Turniere abseits der BFV-Punktrunde mittlerweile äußerst rar gesät. Die FA Weilheim veranstaltete für C-Junioren einen Wettbewerb, was bei den teilnehmenden Vereinen sehr gut ankam. Unter den acht Mannschaften erreichte die Spielgemeinschaft „5-Seen-Land“ (Herrsching, Seefeld, Erling, Breitbrunn, Hechendorf) und der TSV Weilheim das Endspiel. Die SG setzte sich dort mit 2:0 durch. (ph)