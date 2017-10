In Überzahl zu passiv: Raisting verliert erneut

Kümmerle verpasst den Todesstoß

von Paul Hopp

Der Großteil der Raistinger Spieler war nach dem Schlusspfiff schnell in der Kabine verschwunden. Trainer Markus Ansorge versuchte, die wenigen Akteure, die geblieben waren und enttäuscht auf dem Rasen saßen, irgendwie aufzurichten – ein aussichtsloses Unterfangen.

Der Coach war selbst auch absolut bedient, sank auf die Auswechselbank nieder, den Blick ins Leere gerichtet.

Die 1:2 (0:0)-Niederlage gegen TV Bad Grönenbach war bitter in mehrfacher Hinsicht. Die Gäste waren keinen Deut besser als die Raistinger, stehen jetzt in der Tabelle aber vor dem SVR. Mit Haken und Ösen setzten sich die Bad Grönenbacher zur Wehr, ließen sich in Zweikämpfen geschickt fallen und waren sich auch für manch rustikalen Einsatz nicht zu schade. „Die haben das clever gemacht“, sagte Ansorge. Seinen Schützlingen stellte er ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis aus. „Zu naiv“ habe man sich speziell bei den Gegentoren angestellt. Besonders ärgerlich war der Umstand, dass die Raistinger die Gegentreffer kassierten, als sie nach einer roten Karte gegen Manuel Haug in Überzahl waren.

Nach der roten Karte gegen die Gäste schoss Huber knapp übers TV-Gehäuse (62.). Doch urplötzlich entglitt dem SVR die Partie: Maximilian Stöckl ließ sich von TV-Kapitän Denis Wassermann den Ball abluchsen; der Stürmer war auf und davon und traf zum 1:0 (66.). Praktisch im Gegenzug landete eine Flanke von Raistings Daniel Leitmeier auf der Latte (67.). Und wiederum nur 60 Sekunden später segelte ein Freistoß von Kevin Kümmerle an Freund und Feind vorbei zum 1:1 ins Netz (68.). Kurz darauf hatte der SVR den Führungstreffer auf dem Fuß: Huber erkämpfte sich den Ball und eilte auf den Keeper zu, legte noch einmal quer auf den völlig freien Kümmerle, der vorbeischoss (71.).

Das rächte sich prompt: Eine Offensivaktion der Bad Grönenbacher schloss Michael Kutlik mit dem Distanzschuss zum 2:1 ab (74.). Die Angriffsbemühungen der Raistinger versandeten danach zusehends. Und dennoch hätte der Ausgleich noch fallen können: Nach einer Kümmerle-Ecke scheiterte ein Huber-Kopfball, am Gästettorwart.

Quelle: fussball-vorort.de