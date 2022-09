Ungeschlagen-Serie beendet: Peißenberg händigt Ohlstadt erste Saison-Pleite nach Rückstand

Von: Oliver Rabuser

Obenauf beim SV Ohlstadt: Hannes Kunterweit (vo, rotes Trikot) und der TSV Peißenberg holten im Nachholspiel drei, nicht unbedingt eingeplante, Punkte. Foto: Rabuser © Rabuser

Spiel gedreht. Der TSV Peißenberg konnte auswärts gegen den SV Ohlstadt nach Rückstand noch gewinnen. Damit ist die ungeschlagene Serie des SV beendet.

Peißenberg – Der TSV Peißenberg ist zurück in der Erfolgsspur. Durch den dritten Saisonerfolg, einem 2:1 beim SV Ohlstadt, rückt die Elf von Michael Stoßberger in der Tabelle der Kreisliga 2 ganz nach oben und sammelt erstmals in dieser Runde Zähler, die nicht zwingend eingeplant waren.

Coach Stoßberger sprach nach dem ersten Erfolg über die Boschet-Kicker seit dem Kreisligaaufstieg der Peißenberger von einem „Big Point für uns“. Auch deswegen, weil sowohl Stoßberger als auch Co-Trainer Hubert Jungmann eine Punkteteilung als das gerechte Resultat eingeordnet hätten. Doch die TSV-Kicker präsentierten sich nach starkem Beginn, aber auch zwischenzeitlicher Durststrecke nebst 0:1-Rückstand, als das entschlossenere Team. Der leicht favorisierten SVO langte beim Griff in die Leistungskiste hingegen kräftig daneben.

Letztlich war es ein Match mit zwei entscheidenden Wendungen. Peißenberg begann angriffslustig, Ohlstadt schläfrig. So steuerte Hubert Jungmann nach einem Pressschlag an der Mittellinie wegen fehlender Absicherung seitens der Hausherren alleine auf Tormann Jonas Fuhrmann zu. Doch hätte Jungmann die Überlegung – ob Schuss oder Ausspielen des Keepers – fertig denken müssen, anstatt je einen Teil von beidem umsetzen zu wollen. Warum Elias Graf dann eine Hereingabe nahe des Pfostens am leeren Tor vorbei drückte, weiß wohl nur er selbst. „Wir hätten eigentlich 2:0 führen müssen“, merkte Stoßberger an. Dann kam zunächst eine kurze Gewitterpause, danach der SVO. Ein langer Ball landete nur ob des unnötigen Eingreifens der TSV-Defensive bei Maxi Schwinghammer, der auf Bernhard Kurz ablegte und so den Abschluss aus zentraler Position zum 1:0 initiierte.

Peißenbergs Selbstvertrauen bröckelte durch das Gegentor wie nach einem Meteoriteneinschlag. „Das sind alles junge Spieler, die Respekt vor solchen Gegnern haben“, gibt Stoßberger zu bedenken. Er sieht darin Relikte der vergangenen Spielzeiten, als einem Rückschlag oft weitere folgten. Jungmann senior quittierte den Leistungsabfall mit dem Satz: „Da muss doch jetzt mal der Gashahn aufgehen“. Die globale Energiekrise musste da kurz außen vor bleiben.

Nach der Pause versäumten es die Hausherren dann, mehrere Umschaltmomente resolut zu Ende zu führen, defensiv blieb der SVO aber jederzeit stabil. Nach Kevin Lahmeyers Freistoß-Knaller roch es sogar stark nach dem zweiten Tor, doch TSV-Keeper Adrian Erhart parierte stark. Und der anschließende Eckball geriet zum Fiasko für Ohlstadt: Philipp Solleder nutzte die fehlende Absicherung zum Langstrecken-Sprint, Jungmann blockte Tobias Stadler im Abwehrzentrum, was letztlich freie Fahrt für Michael Gladiator bedeutete – es stand 1:1 (70.).

Plötzlich war die Überzeugung zurück. Gerade bei Solleder, dem Coach Jungmann senior im ersten Abschnitt unverständliche Zurückhaltung unterstellte. „Haben wir in der Halbzeit angesprochen“, betont Stoßberger. Und so gewann Solleder auf halbrechts ein Laufduell, infolge dessen der Ball abgefälscht im kurzen Toreck landete – Peißenberg führte mit 2:1 (81.). Ohlstadts Endspurt schloss unter anderem einen tollen Freistoß von Schwinghammer ein, den abermals Erhart mit Bravour aus dem Winkel fischte. Stoßbergers Fazit zum Coup: „Anhand der Chancen vor der Unterbrechung haben wir verdient gewonnen.“ (Oliver Rabuser)

Statistik

SV Ohlstadt 1

TSV Peißenberg 2

Tore: 1:0 (29.) Kurz, 1:1 (70.) Gladiator, 1:2 (81.) Solleder. Gelbe Karten: Ohlstadt 2, Peißenberg 5. Schiedsrichter: Tobias Wilka (SV Bad Tölz). Zuschauer: 80.