Viel Sonne, aber alles andere als ein schöner Tag für Raisting

Schlechte Leistung bei 0:3-Heimniederlage gegen den SV Aubing

Von Roland Halmel schließen

Es läuft weiterhin alles andere als rund beim SV Raisting: Bei der Heimniederlage im Kellerduell gegen Aubing lieferten die Gastgeber einen unterirdischen Auftritt ab.

Raisting – „It’s a beautiful day“ schallte es in der Halbzeitpause aus den Lautsprechern. Davon konnte für den SV Raisting im Heimspiel gegen den SV Aubing keine Rede sein. „Das war nicht bezirksligatauglich“, urteilte Co-Trainer Manfred Kammermeier nach der 0:3-Niederlage. Spielertrainer Hannes Franz hatte da schon zum Krisengespräch in die Kabine gebeten. Den Anpfiff sollten die enttäuschten Fans wohl nicht mitbekommen.

Die Jungs haben nicht mit der nötigen Überzeugung gespielt und waren mit dem Kopf gar nicht dabei.

„So ein schlechtes Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Mannschaft zeigte keinerlei Präsenz“, sagte einer der Raistinger Zuschauer, wobei er den Nagel auf den Kopf traf. Kammermeiers Analyse ging in die gleiche Richtung: „Die Jungs haben nicht mit der nötigen Überzeugung gespielt und waren mit dem Kopf gar nicht dabei.“ Die Bullenhitze von über 30 Grad wollte er nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Daran lag es nicht, Aubing hatte die gleichen Bedingungen.“ Eine Ursache für die bescheidene Vorstellung im zweiten Heimspiel war der denkbar ungünstige Start.

Elfmeterentscheidung kommt für beide Mannschaften überraschend

Bei der ersten Aktion im SVR-Strafraum kam Atthanios Savvas nach einem Zweikampf mit David Gretschmann zu Fall. Nach kurzem Überlegen zeigte der Unparteiische auf dem Punkt, was beide Teams überraschte. Aubing forderte gar keinen Strafstoß, die Raistinger waren zu perplex, um zu protestieren. „Das war kein Elfer, aber die Situation darf davor gar nicht entstehen“, bemängelte Kammermeier das schwache Abwehrverhalten des Gastgeber. Hans Haderecker ließ sich jedenfalls die Chance nach nur drei Minuten nicht entgehen. Zehn Minuten später lag der Ausgleich in der Luft. Gianluca Zandt (12.) schob frei vor dem Kasten aber am Torwart und am Pfosten vorbei, und Simon Schmitt kam nicht mehr ran.

Aubings Torhüter Lochmann erleidet vermutlich Schlüsselbeinbruch

Letzteres passierte auch Sinan Grgic: Er kam nach einem Freistoßlupfer in aussichtsreicher Position nicht an den Ball (43.). Eine längere Nachspielzeit war nötig, nachdem es zu einer 20-minütigen Unterbrechung gekommen war: Aubings Kim Lochmann zog sich bei einem Zweikampf vermutlich einen Schlüsselbeinbruch zu. Die „Overtime“ hatte es in sich: Simon Schmitt (45.+10) und Markus Riedl (45.+17) vergaben zwei Möglichkeiten. Dazwischen jubelten die Gäste übers 2:0. SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf wehrte einen Distanzschuss so unglücklich ab, dass der Ball von Gretschmann ab- und ins Tor prallte (45.+15).

Raisting auch in Überzahl harmlos

Nach der Pause kassierte Muzzafer Utkur für ein grobes Foul an Grgic, der verletzt vom Platz musste, die rote Karte (53.). Die Überzahl wussten die Raistinger aber nicht zu nutzen. Einen Fehlpass bestrafte Aubings Matthias Streun mit dem 3:0 (55.). Die Partie war danach gelaufen, auch wenn sich der SVR durchaus bemühte, einen Treffer zu erzielen. Die Gastgeber liefen aber immer wieder ins Abseits. Die klareren Aktionen verzeichneten die Aubinger, wobei Schaidhauf mehrmals gut reagierte.

Statistik

SV Raisting - SV Aubing 0:3

Tore: 0:1 (3.) Haderecker (Foulelfmeter), 0:2 (45.+15) Gretschmann (Eigentor), 0:3 (55.) Streun. Gelbe Karten: Raisting 3, Aubing 2. Rote Karte: Utku (53./grobes Foul). Schiedsrichter: Gian-Luca Frino. Zuschauer: 125.