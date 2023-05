„Vieles war planlos“ - SV Raisting unterliegt in Wolfratshausen

Von: Oliver Rabuser

Der Gegner war zielstrebiger: Die Raistinger (in Rot, mit Andreas Heichele, l., und Mathias Sedlmeier) hatten gegen den BCF nur wenig zu bestellen. Foto: Rabuser © Rabuser

In der Bezirksliga Süd enttäuschte der SV Raisting beim BCF Wolfratshausen auf ganzer Linie und unterlag den Flößerstädtern klar mit 0:3 (0:2).

Raisting – Der 1:0-Erfolg über den FC Penzberg sollte sich als Strohfeuer entpuppen. Eine Woche später fiel der SV Raisting wieder in das Muster der vorangegangenen Spiele. Die Mannschaft lässt eine allenfalls durchwachsene Rückserie in der Bezirksliga auf eine Art und Weise ausklingen, mit der der Coach Johannes Franz herzlich wenig anfangen kann.

„Diese Art von Auftreten schmeckt mir so gar nicht“, schickte der Trainer eine klare Botschaft an sein Team. Franz sah sich das Treiben seiner Eleven diesmal von außen an – unfreiwillig. Schon bei geringer Belastung schwillt das Knie an. Spätfolgen einer Aktion beim Spiel in Berg, als Franz einen Schlag abbekommen hatte. Unbedingte Not für einen Einsatz gab es ob des bereits fixierten Ligaverbleibs nicht; so bekam Severin Kölbl die Chance von Beginn an.

Schnell zeigte sich, dass es nicht der Nachmittag der Raistinger werden würde. Nach gut einer Viertelstunde war ein 2:0 für die Heimelf von der elektrischen Anzeigetafel im Isar-Loisach-Stadion abzulesen. Zwei von Jean-Luca Dötsch getretene Eckbälle waren dafür ursächlich. Zunächst schoss Fabio Ratte nach gewonnenem Kopfballduell aus halbrechter Position ein (12.). Wenig später nötigten Musti Kantar und der davor einlaufende Patrick Weilguni Raistings Benedikt Multerer zum Eigentor (18.). Nicht zum ersten Mal verwies Franz darauf, dass Gegentore nach Standards „bei uns zu einfach“ passieren. Besprochen ist das Verlangen, den jeweiligen Raum „mit letzter Konsequenz“ zu verteidigen. Tatsächlich aber agierte die SVR-Hintermannschaft „viel zu passiv“. Für Franz ein Knackpunkt. „Gegen eine Mannschaft, die gute Standards tritt und mehrere gute Kopfballspieler hat, ist so etwas tödlich.“

SV Raisting-Coach Franz: „Vieles war planlos“

Im Kontext der Seltenheit Raistinger Torhungers war abzusehen, wie die Partie weiter verlaufen würde. Gleichwohl hätte sich Franz nach dem 0:2 „eine Reaktion in Körpersprache und Bereitschaft“ erwartet. Aber Fehlanzeige. „Vieles war planlos“, monierte der Coach. Überdies störte sich Franz bei einigen Spielern an deren Abweichen vom Positionsspiel. So ließ sich Matthias Sedlmeier immer wieder zwischen die Innenverteidiger zurückfallen, um von hinterster Linie den Spielaufbau zu betreiben. Andi Heichele driftete viel zu oft nach außen ab, und Multerer kam immer wieder kurz, anstatt erster Zielspieler zu sein.

Nach der Pause beobachtete Franz dann immerhin etwas mehr Wehrhaftigkeit. „Einen Tick besser gespielt“, sagte er mit Blick auf zwei Hochkaräter von Heichele und Multerer, die sich jeweils mit dem Ball auf dem starken Fuß BCF-Keeper Adrian Neumeier gegenüber sahen. Doch der Torwart parierte beide Abschlüsse. „Dann hast du halt auch nicht mehr verdient“, winkte Franz ab. (or)

Statistik

BCF Wolfratshausen 3

SV Raisting 0

Tore: 1:0 (12.) Ratte, 2:0 (18.) Multerer (Eigentor), 3:0 (73.) Lehr. Gelbe Karten: Wolfratshausen 3, Raisting 4. Schiedsrichter: Tobias Sommer. Zuschauer: 40.