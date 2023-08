SV Raisting: Neben starker Verteidigung klappt’s jetzt auch in der Offensive

Von: Andreas Mayr

Und am Ende jubelt immer Raisting: Als einziges Team der Bezirksliga Süd hat der SVR (hier im Heimspiel gegen Denklingen) alle vier Partien gewonnen. Foto: halmel © halmel

Nach vier Spieltagen steht der SV Raisting als einziges Team in der Bezirksliga Süd ohne Punktverlust da. An diesem Sonntag kommt der TSV Neuried nach Raisting. Genau der richtige Zeitpunkt, um einmal den Höhenflug des SVR näher zu betrachten.

1. Tore, Tore, Tore

Es ist irre: In der vergangenen Saison gelangen Raisting nicht ein einziges Mal vier Tore in einer Partie. Nun passierte das in den ersten vier Spielen der Spielzeit 2023/24 schon zweimal. In Sachen „Personal“ mag die Vorbereitung holprig verlaufen sein, über Inhalt und Umsetzung kann man das nicht sagen. „Wir haben über weite Strecken nur offensive Themen trainiert“, sagt Trainer Johannes Franz. Das ging so weit, dass die Waage teilweise aus dem Gleichgewicht geriet und der SVR seine Abwehrarbeit vernachlässigte. Denn: „Der defensive Grundgedanke zeichnet uns aus.“ Die ersten Ergebnisse der Offensivreform – zwölf Tore in vier Spielen – verblüffen trotzdem. Als wichtigste Änderung führte der Coach ein, dass sich deutlich mehr Spieler an den Angriffsaktionen beteiligen. Zusammen verteidigt von vorn bis hinten haben sie schon immer, gleiches gilt nun für die Offensive. In diesem Zusammenhang ist natürlich Gianluca Zandt zu nennen. Mit vier Toren aktuell zweitbester Schütze der Liga – und das als zentraler Mittelfeldspieler. Für sein Erstarken nach schwacher Vorbereitung sind zwei Faktoren verantwortlich. Erstens hat er endlich eine feste Position bekommen, nachdem er voriges Jahr beliebig rotierte, mal im Angriff, mal in der Abwehr ran musste. „Er hat sich nirgendwo so richtig daheim gefühlt“, sagt Franz. Zweitens profitiert er am meisten von den kollektiven Vorstößen, schiebt oft hinterher und steht nicht selten in gefährlichen Positionen im Strafraum.

2. Die goldene zweite Halbzeit

Welch’ beeindruckende Bilanz: Bisher gewann der SVR alle zweiten Halbzeiten (zusammen 7:1 Tore). In Murnau wie zuletzt bei Wacker München gelang im zweiten Abschnitt jeweils das Siegtor. An der herausragenden körperlichen Verfassung wird’s kaum liegen, sind doch viele Kicker (unter anderem Zandt, Benedikt Multerer, Maximilian König) angeschlagen. Doch gerade das Beispiel Multerer erklärt Raistings große Stärke nach der Pause. „Er ist ein Vorzeigekämpfer, der mit seinem Willen, Einsatz und Mentalität viel bewegt und viele mitreißt.“ Von solchen Mentalitätsspielern hat Raisting noch mehrere im Kader: Johannes Franz selbst, Torhüter Urban Schaidhauf, Viktor Neveling im Mittelfeld, sie finden sich praktisch überall auf dem Feld. „Sensationell, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind“, lobt der Trainer die Resilienz des Teams, merkt aber auch an: Die ersten 45 Minuten sind stark ausbaufähig.

3. Ein bisschen Glück muss sein

Lattentreffer, übermächtige Murnauer und doch ein 1:0-Sieg? Verunsicherte Denklinger nach zwei Niederlagen zum Start? Ein Doppelschlag in drei Minuten nach Rückstand in München? Ja, die Raistinger ziehen – im Gegensatz zur Vorsaison – das Spielglück an, das es für ganz vorn braucht. „Haben wir uns erarbeitet“, findet Franz. Allein, weil seine Mannschaft mit offensiverem Fußball mehr Chancen kreiert als früher und sie besser nutzt. Und ein bisschen Dusel hat noch nie geschadet.

4. Konstanz ist Trumpf

Sieben Spieler standen in allen vier Partien in der Startelf, drei weitere in immerhin drei – und das trotz englischer Woche, in der traditionell viel rotiert wird. Die Mannschaft „hat sich praktisch von selbst aufgestellt“, sagt Johannes Franz. Einerseits ein Problem, weil die Alternativen von der Bank fehlen, es nicht genügend Leute gibt, die über 90 Minuten volles Tempo gehen können. Andererseits gerade zum Start ein erfolgsfördernder Zustand, weil die Formation eingespielt ist und sich immer besser abstimmen kann. Blöd nur, dass mit Thomas Bretthauer (Leistenprobleme) eine potenzielle Stammkraft nun länger ausfallen könnte (ANDREAS MAYR)