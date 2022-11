Peißenberg macht es unfreiwillig spannend

Von: Roland Halmel

Sieht aus wie eine Polonäse, ist aber keine: Kampf um die Scheibe zwischen den Peißenbergern (in schwarzen Trikots) Brett Mecrones (vorn) und Moritz Birkner sowie den Geretsriedern Martin Köhler (vorn) und Benedikt May. © Emanuel Gronau

Die Rollen waren klar verteilt: Doch dann hatte Favorit Peißenberg mit den Gästen aus Geretsried mehr Mühe als erwartet.

Peißenberg – Zwei gute und ein schlechtes Drittel. Das bescherte den Peißenberg „Miners“ unterm Strich einen 7:5 (5:2, 1:0, 1:3)-Arbeitssieg im Heimspiel gegen die „River Rats“ aus Geretsried. Durch diesen Erfolg verbesserten sie sich in der Bayernliga auf Platz drei. „Wir sind froh über die drei Punkte“, zeigte sich Trainer Stefan Ihsen vor allem mit dem Resultat zufrieden. Dabei hätte seine Mannschaft einen Vier-Tore-Vorsprung fast noch verspielt.

Peißenberg zwei Drittel mit guter leistung

„40 Minuten haben wir gutes Eishockey gezeigt, aber im Schlussdrittel haben wir uns durch Strafen selbst unnötig in Schwierigkeiten gebracht“, urteilte Ihsen, der gegen den vermeintlichen Außenseiter aus Geretsried, der nach schlechtem Saisonstart nur Platz zwölf belegt, die Reihen etwas umstellte. „Man spielt die Saison ja eh nicht komplett mit den gleichen Reihen durch. Wir wollten was ausprobieren und neue Reize setzen“, berichtete Ihsen.

„Miners“ im ersten Drittel mit vier ganz starken Minuten

Das funktionierte anfangs aber nicht so richtig. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen“, gestand der „Miners“-Coach mit Hinweis auf einen schlechten Wechsel, den Benedikt May im Nachsetzen mit dem Geretsrieder Führungstreffer bestrafte (2.). „Danach haben wir uns aber aufgerappelt und das Spiel bestimmt“, lobte Ihsen die umgehende Antwort seines Teams. Das feine Zuspiel von Dominic Krabbat während eines Peißenberger Überzahlspiels versenkte Martin Andrä zum 1:1 (8.). Wenig später schlug der Vorbereiter selbst zu, als er einen Schuss von Martin Lidl zum 2:1 abfälschte (10.). Noch mitten im Torjubel der Peißenberger Fans klingelte es erneut im Gästekasten. Andrä erhöhte nur 27 Sekunden später auf 3:1 (11.). Die vier enorm starken Minuten der Hausherren rundete Derek Mecrones mit dem 4:1 – bei Peißenberger Unterzahl – ab (12.). „Die Miners haben da eine brutale Effektivität gezeigt“, musste auch „River Rats“-Coach Hans Tauber anerkennen, dessen Team im Powerplay durch einen Distanzschuss von Dominik Fuchs vorübergehend auf 2:4 herankam (18.). Kurz vor Drittelende stellte Niko Fissekis, dessen Schuss kurz davor am Pfosten gelandet war, mit dem 5:2-Überzahltreffer (20.) den Drei-Tore-Abstand wieder her.

Geretsried gelingen im Schlussdrittel drei Treffer binnen drei Minuten

Auch im Mittelabschnitt gaben die Peißenberger über weite Strecken den Ton an. Nur ließ jetzt die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor nach. Lediglich Krabbat war bei seiner Aktion erfolgreich – 6:2 (38.). Die Entscheidung war damit aber noch längst nicht gefallen, da die Hausherren im Schlussdrittel die Zügel schleifen ließen. Hinzu kamen einige Strafzeiten, die von den Geretsriedern, die ohne ihren Torjäger Ondrej Horvath antraten, eiskalt bestraft wurden. In gut drei Minuten netzten sie durch Florian Strobl (46.), Luis Huber (47.) und Marek Haloda (49.) dreimal ein. Zwei Tore gelangen ihnen während eines Powerplays. Die „River Rats“ machten weiter Dampf, danach lag der Ausgleich mehrfach in der Luft, bis Dejan Vogl eine Verwirrung bei den Gästen, die nach einer angezeigten Strafzeit das Spielen einstellten, ausnutzte, um das entscheidende 7:5 (59.) für sein Team zu markieren.

Statistik

TSV Peißenberg - ESC Geretsried 7:5 (5:2, 1:0, 1:3)

1. Drittel: 0:1 (1:13) May, 1:1 (7:14) Andrä (Krabbat, Vogl/5-4), 2:1 (9:38) Krabbat (Lidl, Vogl),3:1 (10:05) Andrä (Krabbat, Vogl), 4:1 (11:49) D. Mecrones (B. Mecrones/4-5), 4:2 (17:40) Fuchs (Bursch, Hochstraßer/5-4), 5:2 (19:19) Fissekis (Malzatzki, D. Mecrones/5-4). 2. Drittel: 6:2 (37:20) Krabbat (Andrä, Vogl). 3. Drittel: 6:3 (45:40) Strobl (Hochstraßer, Bursch/5-4), 6:4 (46:52) Huber (May, Reiter), 6:5 (48:57) Haloda (Bursch, Strobl/5-4), 7:5 (58:48) Vogl (Krabbat, Frankenberg/6-5).

Strafminuten: Peißenberg 16, Geretsried 8. Zuschauer: 581.