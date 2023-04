Das erfolgreiche Gesicht der Penzberger - Reihenweise Zeitstrafen für Denklingen

Von: Andreas Mayr

Tore machen glücklich: Gleich fünfmal durften die Penzberger jubeln. Hier feiern (v. li.) Marco Hiry, Mirko Ramcic, Gabriel Taffertshofer und Uros Puskas das 3:0. © Andreas Mayr

Wie schnell sich Zeiten doch ändern können. Diesmal waren es nicht die Penzberger, die ihren Unmut über den Schiedsrichter offen auslebten. Sondern der Gegner aus Denklingen.

Penzberg – Und das alleine machte Simon Ollert schon stolz. Der Umgang mit den Offiziellen war mehr als ein Beithema in der Analyse der letzten Auftritte gewesen. In Neuried hatte sich der FCP arg auf den Schiri eingeschossen und sich vom eigenen Plan abbringen lassen. Ollert reagierte mit einer Null-Toleranz-Linie für seine Mannen. „Wenn einer mit dem Schiri diskutiert, ist er schneller draußen, als er denkt“, betont der Coach des Fußball-Bezirksligisten. Noch nie habe er einen Referee seine Entscheidung revidieren sehen, weil sich ein Team beschwert habe. „Du kannst ihn nicht beeinflussen“, sagt Ollert.

Denklingen kassiert vier Zeitstrafen und eine gelb-rote Karte

Ein ähnliches Gespräch steht Markus Ansorge am Dienstag bevor. „Kein leichtes Training“ werde das, erklärt der Coach des VfL Denklingen. Wie sehr sich seine Mannschaft auf Schiedsrichter Michael Hagl einschoss, war maßlos überzogen. Vier Zeitstrafen und eine gelb-rote Karte bekamen die Denklinger vom konsequenten Offiziellen aufgebrummt. „Das tut am meisten weh“, klagt Ansorge – und das nach einer 0:5-Pleite in Penzberg.

Penzberg im gewohnten Zyklus: Auf ein schwaches Spiel folgt ein starkes

Beim FCP kann man die Uhr nach guten Ergebnissen stellen. Auf schwache Spiele folgen starke. Dieser Zyklus wiederholt sich die ganze Saison. Schonungslos sprach Ollert mit seinen Mannen über den Auftritt in Neuried. Im Training habe man mehr diskutiert und weniger trainiert. Siehe da: Penzberg blühte wieder auf. Die schwache Anfangsphase erklärte der Coach mit der Ergebniskrise der vergangenen Wochen. „Ganz normal, dass man nervös ist und ein bisschen zweifelt.“

Penzberg übersteht einige brenzlige Momente - und schlägt dann eiskalt zu

Mit allerlei Dusel überstand Penzberg die brenzligen Momente, zuvorderst gute Chancen von Hannes Rambach und Simon Ried. „Spielglück muss man sich erarbeiten“, sagt Ollert – und zielte damit auch auf die Situationen ab, die zu den ersten drei Treffern führten. Beim 1:0 fälschte ein Denklinger Marco Hirys Flachschuss ab. Das 2:0 von Ardian Geci leitete VfL-Routinier Michael Stahl mit einem ganz seltenen Fehlpass ein. Vor Tor drei – einem Kracher von Mirko Ramcic – schenkte Denklingen einen Freistoß her und kassierte seine erste Zehn-Minuten-Strafe.

Eine stabile Verteidigung steht bei Penzberg im Vordergrund

Wie Penzberg das Schicksal zu beeinflussen versuchte? Mit mentalen Mitteln. Die Offensive klammerte Simon Ollert bei der Vorbesprechung komplett aus. „Zu Null spielen ist auch gut“, sagt der Trainer. Mit dieser Einstellung impfte er seine Mannen und stelle danach auch sein Team auf. Unter anderem fanden sich im Mittelfeld die Defensivspezialisten Mirko Ramcic und Fazlican Verep wieder. Verteidigung first statt Offensivspektakel. „Das hat gut getan. So konnten die Jungs befreit aufspielen.“ Im Menü für den Angriff landete ein Standardgericht. Als eine der wenigen Dinge ließ Ollert vor der Partie noch Distanzschüsse üben. „Ich hab gesagt: Holt euch das Glück.“

Selbst im Verwaltungsmodus gelingen Penzberg in der zweiten Hälfte noch zwei Tore

Wobei das Ergebnis dann wenig mit Dusel zu tun hatte. In Halbzeit zwei verwaltete sich der FCP entspannt zu zwei weiteren Toren. Geci, der diesmal im Angriff agierte, und Joker Durim Gjocaj machten das Denklinger Debakel perfekt. Ollert gefiel, wie souverän der Ball durch die Reihen zirkulierte. Während beim Gegner der ganze Sicherungskasten durchbrannte. Trainer Ansorge fuhr heim, ohne mit seinen Mannen über das 0:5 zu sprechen. „Ich bin massiv enttäuscht“, ließ er wissen. Ollert hingegen versüßte sich den Nachmittag mit einem Einsatz bei der Zweiten nebst Trainerkollege Maximilian Bauer. Die Zwei halfen beim ersten Sieg (1:0) in der Abstiegsrunde.