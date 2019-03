Ballbesitz als Schlüssel zum Erfolg

von Rudi Stallein schließen

Alle Vorschauen: ESV Penzberg will Eurasburg-Beuerberg mit Ballbesitzfußball schlagen; SV Münsing erwartet Oberhausen zum Verfolgerduell; Durchhalteparolen beim TSV Schäftlarn

ESV Penzberg – SV Eurasburg-Beuerberg (Sa., 15.30 Uhr) – Einen „heißen Kampf“ erwartet Klaus Brand beim Gastspiel seines SVEB in Penzberg. Der Grund liegt auf der Hand. „Der ESV braucht jeden Punkt“, weiß der Coach, dass der nur einen Zähler von der Abstiegsrelegation entfernte Gastgeber nichts zu verschenken hat. „Da werden wir alles in die Waagschale werfen müssen, wenn wir etwas mitnehmen wollen.“ Das hat zuletzt beim 4:0-Sieg im Nachholspiel gegen Benediktbeuern gut funktioniert. „Aus dem Spiel können wir viele positive Dinge mitnehmen“, so Brand, „nur unsere Chancen hätten wir besser nutzen müssen. Dann wäre das Spiel schneller entschieden gewesen.“ Aus der siegreichen Elf fehlen wird Stefan Manhart. Für ihn soll Julian Jäger in die Startelf rücken. „Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir mit drei Punkten nachlegen, sonst war das Spiel gegen Benediktbeuern nichts wert“, betont Brand. rst

SV Eurasburg-Beuerberg: Heigl – C. Knobloch, Greimel, Geiger, Gellner, Knaupp, Götzinger, Lange, Hartmann, Maier, Jäger, R. Knobloch, Moschberger, Nocker, Holzer.

TSV Schäftlarn – FC Bad Kohlgrub (Sa., 16 Uhr) – Abhaken und die nächste Chance nutzen – das ist die Devise der Schäftlarner Fußballer nach ihrer 0:2-Niederlage beim BSC Oberhausen am vergangenen Wochenende. „Da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt, der große Platz, ein unglücklicher Rückstand, orkanartige Böen“, fasst Patrick Motzkau die Partie zusammen. Leichter wird der Kampf um den Klassenerhalt dadurch nicht, aber die Stimmung im Team habe auch nicht gelitten, versichert der TSV-Spielertrainer. Gegen Bad Kohlgrub geht es nicht nur darum, in der Tabellen nicht völlig den Anschluss zu verlieren, sondern sich auch für die herbe 1:7-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. „Ja, wie müssen langsam punkten“, bestätigt Motzkau und räumt ein, als Lösungsansatz nur die üblichen Phrasen und Durchhalteparolen anbieten zu können: „Eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine bessere Präsenz auf dem Platz, als zuletzt.“ rst

TSV Schäftlarn: A. Schröferl, Feichtinger, Lesch, Kolle, Lichtenegger, D. Schröferl, Erb, Möller, M. Friedrich, Soldner, Hein, Zimmermann, Hornbogner, Blomeyer, Kölbl, Motzkau, Handschuh.

SV Münsing – BSC Oberhausen (So., 16 Uhr) – Im Spitzenspiel der Kreisklasse 3 empfängt der Tabellenzweite Münsing den nur zwei Punkte zurückliegenden Fünften BSC Oberhausen. „Jetzt kann die Mannschaft zeigen, ob sie in der Rückrunde angekommen ist“, sagt Christos Georgiadis, der seinem Team trotz der 1:2-Niederlage zuletzt beim FC Garmisch II ein gutes Zeugnis ausstellt. „Ich war schon begeistert, wie sie da in der zweiten Halbzeit gespielt hat“, so der SVM-Coach. „Ich bin der Meinung, dass dafür ein Unentschieden verdient gewesen wäre. Nun soll im zweiten Anlauf nach dem Winter das Punktekonto weiter gefüllt werden. Schon allein, um zu beweisen, „dass die Hinrunde keine Eintagsfliege war“, wäre ein Erfolg wünschenswert. „Wenn wir es schaffen, viel Ballbesitz zu bekommen, bin ich gute Dinge, dass wir gegen Oberhausen drei Punkte hier behalten“, zeigt sich Georgiadis optimistisch. Immerhin gewann seine Elf das Hinspiel mit 4:1. rst

SV Münsing: Maier – L. Hirn, Auer, Mannweiler, J. Holzer, A. Holzer, Zachenbacher, Schöacher, Pflieger, Schmid, Buchloh, Gkouziotis, Ehgartner, Kiefer, Müller-Menrad, M. Hirn.

FCK Schlehdorf - WSV U’ammergau (So., 14.30 Uhr) – Trainer Klaus Fahrner und seine Schützlinge haben sich ein hehres Ziel auf die Fahnen geschrieben: „Wir wollen unsere fünf ausstehenden Heimspiele alle gewinnen.“ Und das gilt auch sogleich für den Auftakt am Sonntag gegen Unterammergau. Gut möglich, dass im Spielberichtsbogen neue Namen auftauchen. Das liegt zum einen daran, dass Keeper Florian Lantenhammer und Stefan Raffeiner noch fraglich sind, beziehungsweise Juri Schindler noch Trainingsrückstand aufholen muss. Zum Einsatz kommen stattdessen Georg Jocher, Andreas Pangerl und Hans Moser. „Sie haben sich durch Trainingsfleiß in eine bessere Position gebracht“, sagt Fahrner. „Es tut der Mannschaft gut, wenn sich andere bemerkbar machen.“ Damit meinte er indirekt auch die neue, sehr engagierte Vorstandschaft: „Wenn sie es richtig angehen, kann der Verein nochmal richtig aufblühen.“ or