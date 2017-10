Wagner drastisch: "Da hatte keiner Kreisliganiveau"

Antdorf holt glücklichen Punkt

Abstiegskampf pur bekamen die Zuschauer beim gestrigen Heimspiel des ASV Antdorf gegen den FC Bad Kohlgrub geboten. Hektik, Diskussionen mit dem Schiri, zahlreiche Stockfehler und kaum Spielfluss sorgten für wenig Vergnügen beim neutralen Betrachter, der auch keinen Sieger sah.

Das Kellerduell der beiden ersatzgeschwächten Teams endete 1:1 (0:0). „Der Punkt ist glücklich, auch wenn der Ausgleich für Bad Kohlgrub erst so spät gefallen ist“, urteilte ASV-Coach Max Wagner.

Dem Antdorfer Team war das Fehlen der beiden Spielmacher Max Panholzer und Michael Oberpriller deutlich anzumerken. „Die erste Hälfte war richtig schlecht, da hatte eigentlich keiner von uns Kreisliganiveau“, sagte sich Wagner. Der ASV hatte zunächst Glück, als Gäste-Spieler Florian Zapf das leere Tor nicht traf (4.). In der Folge bestimmten die Bad Kohlgruber das Geschehen, da Antdorf überhaupt nicht ins Spiel fand. Wagner versuchte mit zwei frühen Wechsel und Umstellungen gegenzusteuern. Markus Winkler rückte dadurch auf die linke Abwehrseite, was die Defensive etwas stabilisierte. Dennoch hätten die Hausherren in Rückstand geraten können. Kurz vor dem Wechsel traf Florian Kratz (39.) aber nur die Latte.

Die Ansprache von Wagner in der Pause zeigte dann Wirkung. Seine Truppe ging etwas beherzter zu Werke und gestaltete die Partie jetzt ausgeglichener. Nach einer Flanke von Aleks Simic köpfte Florian Diemb (62.) am Gästetor vorbei. Wenig später schloss Thomas Schwarz einen Konter mit dem 1:0 (63.) ab. Der eingewechselte Marco Wolf verpasste es danach frei vor dem Tor, für die Vorentscheidung zu sorgen. Das sollte sich in der Schlussphase, als die Gäste alles nach vorne warfen, rächen. Nach einer Freistoßflanke bekam der ASV den Ball nicht weg, sodass Christian Maintz das 1:1 (85.) erzielte. Wenig später hatte Florian Reindl auch noch den Siegtreffer der FC auf dem Fuß. Er schoss aus kurzer Distanz drüber.

Quelle: fussball-vorort.de