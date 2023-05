Gastspiel in Großhadern wird zum Schaulaufen beim FC Penzberg: „Es geht um Eigenwerbung“

Von: Andreas Mayr

Obwohl es in den verbleibenden Partien für Penzberg um nichts mehr geht, duldet Trainer Simon Ollert keinen Schlendrian.

Der FC Penzberg trifft in der Bezirksliga Süd auf Großhadern, bastelt aber zugleich am Kader für die Zukunft. Ollert will einige Spieler genau beobachten.

Penzberg – Für irgendwas müssen diese Spiele ja gut sein. Diese belanglosen Spieltage kurz vor der Sommerpause, zu denen die Amerikaner „Dog Days“ sagen. Die Hundetage. Simon Ollert versucht es mit zweierlei Kniffen: Einmal gibt er ein Ziel für den Rest der Saison in der Bezirksliga Süd aus, das sich praktisch nahtlos an die künftigen Ambitionen des 1.FC Penzberg anschmiegt.

Der Klub will im nächsten Spieljahr vorne mitmischen und um den Landesliga-Aufstieg mitspielen. Da passt es nur allzu gut, dass der Trainer drei Siege aus den letzten drei Partien fordert. „Wir wollen das Maximale herausholen“, stellt Ollert vor der Fahrt am Sonntag zum TSV Großhadern (14 Uhr) klar.

FC Penzberg: Tabellenplatz egal, Spieler müssen „Eigenwerbung machen“

Der zweite große Punkt betrifft jeden einzelnen Spieler, zuvorderst diejenigen, die nicht unbedingt als gesetzt gelten. Was man so aus dem Penzberger Umfeld hört, stehen doch einige interessante Kandidaten auf der Wunschliste. Der aktuelle Kader spielt also definitiv um seine eigene Zukunft. „Es geht um Eigenwerbung“, betont Simon Ollert.

Ein lustloser Auftritt gegen Fixabsteiger Großhadern macht sich nicht gut in der Bewerbungsmappe. „Viele müssen für die neue Saison spielen“, sagt der Coach. Auf den Tabellenstand gibt er gar nichts. Man sah’s ja im Hinspiel. Auch da humpelte der TSV schon abgeschlagen den übrigen Bezirksligisten hinterher – und doch hätte er beinahe den 1. FC Penzberg erledigt, der nur knapp 2:1 siegte. „Vorsicht sollte geboten sein“, sagt der Trainer.

Ollert will mit dem FC Penzberg die Saison ordentlich zu Ende spielen

Deshalb lässt er sich auch nicht auf Experimente ein. Während an anderen Standorten munter Personal und Taktik durchprobiert wird, setzt Ollert auf Bewährtes. Er wolle die Saison anständig zu Ende bringen, sagt er. Womöglich verhilft er dem einen oder anderen A-Jugend-Fußballer noch zu seinem Debüt in der Bezirksliga – oder einem aus der Reserve. Damit auch die eigenen Leute sehen, dass sich die Erste Mannschaft dieses Traditionsvereins mit ihnen identifiziert.

Die U19, das Gemeinschaftsprojekt aller Penzberger Klubs, misst sich nach Jahren der Dürre wieder auf ordentlichem Niveau, hat nach guter Vorrunde in der Kreisliga die Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga erreicht neben namhaften Vereinen wie Starnberg, Grünwald oder Fürstenfeldbruck. Aktuell belegt die Spielgemeinschaft Rang sieben. Langsam wächst wieder etwas heran im Jugendfußball der Stadt. Blöd nur, dass die A-Jugend am Sonntag parallel zur Ersten Mannschaft antritt.

„Gegen den Schlendrian ankämpfen“: Penzberg will gegen Großhadern guten Fußball spielen

Die Senioren haben eine – verglichen mit sonst – entspannte Woche hinter sich. „Ich war verwundert“, sagt Simon Ollert über den Auftritt und die Umstände der 0:1-Niederlage in Raisting. Gerade für ein Derby sollte man doch solche psychischen Barrieren leichter sprengen können.

Ihrer mentalen Müdigkeit wirkte der Coach mit mehr Ruhephasen entgegen. „Das sollte man am Sonntag merken.“ Das dürfte in München die größte Hürde sein: Die Systeme im Kopf hochzufahren und die sportliche Lage in der Tabelle vollends auszublenden. Simon Ollert formuliert’s so: „Wir müssen gegen den Schlendrian ankämpfen.“ (Andreas Mayr)