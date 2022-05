Wichtige Spritze fürs Selbstbewusstsein: Stoßbergers Treffer lässt Peißenberg hoffen

Von: Christian Heinrich

Teilen

Peißenbergs Michael Stoßberger gelingt in der letzten Minute der Ausgleich gegen den TSV Murnau. © Roland Halmel

Nicht nur fürs Konto war dieses Unentschieden wichtig: Das 1:1 gegen den TSV Murnau dürfte bei den Kreisliga-Fußballern aus Peißenberg auch Kräfte freisetzen.

Peißenberg – Es war der Moment, als die Hoffnung zurückkam: In letzter Minute gelang Michael Stoßberger der Treffer zum 1:1, der den Peißenberger Fußballern einen Punkt gegen den TSV Murnau bescherte.

Dabei sah es eine Weile ganz danach aus, als könnte der Drittletzte der Kreisliga 1 schon die Relegation planen. Nach einer knappen Stunde hatte Georg Kutter die Führung für Murnau erzielt. Es war eine der ganz wenigen Chancen, die die Abwehr der Peißenberger dem Goalgetter zugestand. Der Tabellenzweite hatte sich lange an diesem Bollwerk abgemüht, bis er endlich die Lücke fand. Doch mit dem Treffer war nichts entschieden. Der Abstiegskandidat wartete geduldig auf seine Möglichkeit zum Ausgleich, die spät, aber nicht zu spät kam. „Super geil nachgesetzt“, gratulierte Florian Heringer seinem Torschützen, der den Ball über den gegnerischen Keeper hinweg in den Kasten schlenzte.

Die Hoffnung auf die Sensation

Für den Trainer war dieser Treffer der verdiente Lohn für eine engagierte Mannschaftsleistung: „Die haben alle aufopferungsvoll gekämpft.“ Der Einsatz zahlte sich mit einem Punkt aus, der sich nicht nur für den Coach „wie ein Sieg“ anfühlte.

Vor seinem letzten Spiel in der Kreisliga 1 liegt sein Team nun drei Punkte hinter dem TSV Sauerlach. Sollte der Zehnte der Rangliste seine ausstehenden drei Begegnungen verlieren und Peißenberg zum Abschluss der Runde in Miesbach gewinnen, winkt der direkte Klassenerhalt. „Wir können jetzt jagen und schauen, was passiert“, sagt Heringer. Den Druck haben nun die Sauerlacher.

Selbst wenn die große Sensation ausbleiben sollte, ändert das nichts am hohen Wert des Unentschiedens. Die Peißenberger haben gezeigt, dass sie mit einem Spitzenteam mithalten. „Da könnten wir mit einem guten Gefühl in die Relegation gehen.“