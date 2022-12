Gut gelaunt in die Abstiegsrunde – Verstärkung schürt bei Wielenbach die Zuversicht

Teilen

Auf den Torjäger war Verlass: Lino Missel erzielte in zehn Partien zwölf Treffer für Wielenbach. Damit war er drittbester Torschütze in der Kreisklasse 5. © Oliver Rabuser

Um gerade einmal zwei Punkte verpasste der SV Wielenbach in der Kreisklasse die Meisterrunde und gehörte damit zu den Geschädigten des neues Systems.

Wielenbach – Für ein derart ungutes Ende ist die Stimmung schon wieder erstaunlich gut. Statt Frontalangriff in der Rückrunde nun Abstiegskampf. Das müssen andere erst einmal verdauen. Nicht so Kevin Enzi und seine Wielenbacher.Die ersten Wochen Fußball-Pause haben direkt für ungeahnt gute Laune gesorgt. Vier Marnbacher haben einen Wechsel im Winter angekündigt.

Dazu kehrt Oliver Weindel zu seinen Burschen zurück. Der 32-Jährige hatte zuletzt wegen diverser Entzündungen an Knie und Achillessehne ausgesetzt, wurde dann auch noch Vater. Doch er schaffte es nicht, sich ganz vom Fußball zu lösen. „Die Mannschaft taugt ihm, er ist wieder motiviert“, sagt Enzi. Für den Trainer ergibt sich eine angenehme Situation, die er sich schon länger erhofft hat: endlich Konkurrenzkampf, endlich mehr Alternativen. „Super, da kann man mehr einstudieren.“

Über Abstiegsnöte reden sie in Wielenbach gar nicht, auch wenn der Verband sie nun in diese Relegationsrunde zwingt. Wer den SVW spielen sah, beobachtete einen gestanden Kreisklassisten, der in A-Klasse nun wirklich nichts zu suchen hat. Enzi verweist auf die kleinen und großen Entwicklungsschritte der etwas Jüngeren im Team. Florian Lautenbacher (22) und Johann Ücker (26) nennt er bei der Frage nach den Spielern der Hinrunde. Genauso die Abwehr um Routinier Pascal Beausencourt (32). „Der ist eine Wand hinten drin“, lobt Enzi. Dennoch lebe Wielenbach vom Kollektiv. Man merkte es in Spielen gegen Dießen (0:4) oder Erling-Andechs (1:3). „Wenn zwei, drei nicht hundert Prozent geben, wird es schwer, zu punkten. In so einer Runde musst du immer präsent sein.“ In diesen Partien mit großen Durchhängern verzockte Wielenbach seinen Eintritt in die Meisterrunde. „Ich kann bis heute nicht beurteilen, woran es lag“, sagt der Coach.

Oliver Weindel hat seine fußballerische Pause beendet. © FuPa

An der Fitness gewiss nicht. Hinten raus hatte Enzis Mannschaft deutlich mehr Luft als andere. In manch wichtiger Partie – gerade gegen Erling-Andechs – quälte Wielenbach die Chancenverwertung, auch wenn sich die Ausbeute mit 34 Treffern (ligaweit der zweitbeste Wert hinter Erling-Andechs mit 44) nicht schlecht liest. „Dafür, dass wir so viele Chancen verdaddelt haben“, scherzt Enzi. Wielenbachs Offensive ist ein variables Werk. Standards gehören zu den Stärken. Genauso kreieren sie Tore spielerisch. Mehrere Spieler sind mit Torriecher ausgestattet, am ausgeprägtesten ist natürlich Lino Missels Näschen. Mit zwölf Toren belegte er Rang drei der Torschützenliste in der Kreisklasse 5. Dabei hatte er vier der 14 Partien verpasst und bei den letzten beiden kam er erst in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. „Lino steht oft richtig, ist ein unangenehmer Stürmer“, lobt ihn sein Coach.

An Spaß mangelte es nicht in Enzis dritter Saison beim SV Wielenbach. Mit Dominik Detert hatte er im Sommer einen neuen spielenden Co-Trainer bekommen.. „Der hat den gleichen Ehrgeiz und die gleiche Philosophie wie ich“, lobt Kevin Enzi. Manchmal mag die Übersicht von draußen fehlen. Dafür hat der SVW gleich zwei Steuerelemente und Führungskräfte auf dem Platz. Das ist viel wert einer Liga wie der Kreisklasse, in der ein Teil der Partien über Emotionen und Einsatz entschieden wird. Charakterlich und menschlich sei die Mannschaft top, schwärmt der Coach. Wenn jetzt auch noch an die 20 Mann ins Training kommen, lässt sich im Wielenbacher Winter etwas Gutes errichten für das neue Jahr – und den nächsten Angriff auf die Aufstiegsrunde. (am)