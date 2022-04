Wielenbach: Platzverweise auf beiden Seiten - SV ringt dem ASV Eglfing einen Punkt ab

Von: Andreas Mayr

Teilen

Mit einem Kopfball über Eglfings Torwart Maximilian Schmitt (in Rot) brachte Lino Missel (links) die Wielenbacher in Führung. © Andreas Mayr

Wielenbach erkämpft sich gegen Aufstiegsaspiranten Eglfing einen Punkt. Lino Missel brachte die Hausherren sogar in Führung. Strasser glich für die Gäste aus.

Wielenbach – Der Kapitän lieferte wertvolle Fracht an die Gäste. Dominik Detert vom SV Wielenbach schleppte einen Kasten Bier in die Kabine der Eglfinger Fußballer – als Dank für die Unterstützung beim SMS-Voting. Die Wielenbacher bewerben sich ja gerade als einziger Klub der Region für ein Spiel gegen eine Legendenauswahl der Münchner Löwen. Bis Montagmittag läuft die Abstimmung noch.

Und weil die Eglfinger gesammelt zu ihren Handys griffen, löste sie Detert mit einem Kasten aus. Auch für Kevin Enzi, den Trainer in Wielenbach, war es keine ganz billige Partie. Kurz vor Schluss flog er mit einer gelb-roten Karte vom Platz. „Hab’ ich für die Mannschaftskasse gemacht“, scherzte der Coach im Gespräch mit den Zuschauern. Man sieht schon: Die Laune auf allen Seiten war nicht schlecht.

Bonuspunkt für den SV Wielenbach

1:1 endete das Kreisklasse-Duell. Ein Bonuspunkt für Wielenbach, wie Enzi festhält. Wieder haben seine Fußballer ein Spitzenteam geärgert. „Zwei verlorene für uns“, gibt hingegen Christoph Geißlinger vom ASV zu Protokoll. Was die Wielenbacher von anderen Teams im Keller unterscheidet: Neuerdings verteidigen sie wie eine Spitzenmannschaft. „Hinten brennt wenig an“, sagt Enzi. Der Trainer hatte seine Mannen speziell auf Eglfing eingestellt. Er kannte das Komplett-Programm des ASV: Laufduelle, Zweikämpfe, Kopfbälle. „Wir wussten, dass es intensiv wird.“ Besonders im Zentrum köpfte und kickte Wielenbach alles vom Tor weg. Geißlinger verstand’s deshalb auch nicht, warum seine Kicker nicht auf die Außenbahnen auswichen. Nein, sie blieben größtenteils bei ihrem stupiden Weg durch die Mitte. „Wir haben uns mit den eigenen Waffen geschlagen“, klagt Geißlinger.

Auch Kollege Enzi war nicht 100-prozentig glücklich, weil er doch genügend Lücken in der Eglfinger Abwehr erspähte, die der SVW nur beim 1:0 ausnutzte. Nach einem Ballgewinn und einem langen Schlag köpfte Lino Missel den Ball über Torwart Maximilian Schmitt hinweg, der zu spät aus dem Strafraum heraus gelaufen war. Stefan Kölbl grätschte noch nach dem Ball, klärte ihn aber erst, als der schon die Linie passiert hatte. „Wir waren komplett falsch gestanden“, analysiert Coach Geißlinger nach dem frühen Rückstand (8.). Die Partie verlagerte sich danach in die Hälfte der Wielenbacher. Ein bisschen sah’s aus wie beim American Football: Mit langen Bällen versuchten die Gäste, in die Endzone zu gelangen. Geißlinger vermerkte, dass sein Team aktiver und besser im Spiel war. Nur der Zug zum Tor ging ihm mal wieder ab. Ein Solo vom auffällig starken Noah Sonntag, das mit einem Pfostenschuss endete, blieb die größte Chance in Hälfte eins.

Zwei Platzverweise zum Spielende

Eglfing behielt sich seinen Kampfgeist bei, brauchte aber schon Hilfe von Schiedsrichter und Gegner für den Ausgleich. Roman Schuster schlug auf der linken Abwehrseite ein Luftloch. Josef Millers Hereingabe verwertete Simon Strasser aus Abseitsposition, auch wenn die nicht leicht zu erkennen war. Enzi beschwerte sich nicht groß. Er kreidete seinem Team eher die Inkonsequenz bei Kontern an. Hatte Wielenbach unter der Woche extra noch trainiert. „Im Spiel fehlt die Übersicht“, sagt der Coach.

Zum Drehbuch des Duells gehört aber auch, dass die Partie nach dem 1:1 vor allem aus Zweikämpfen und Fouls bestand. Schiedsrichter Max Gall, der für seine fixe Hand bei gelben Karten bekannt ist, stellte Markus Mayr und Enzi mit zwei Verwarnungen vom Feld. „Hätte man vermeiden können“, sagt Geißlinger. Aufs Spiel hatte die Linie keine Auswirkungen mehr. Und die Mannschaftskassen freuten sich auch über Nachschub. (Andreas Mayr)

Statistik

SV Wielenbach 1

ASV Eglfing 1

Tore: 1:0 (8.) Missel, 1:1 (51.) Strasser. Gelbe Karten: Wielenbach 3, Eglfing 2. Gelb-rote Karten: Wielenbach: Enzi (90.), Eglfing: Mayr (78.). Schiedsrichter: Max Gall. Zuschauer: 80.