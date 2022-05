„Wir sind ein geiler Haufen, wir machen weiter“: ASV Habach kassiert Niederlage im Spitzenspiel

Von: Andreas Mayr

Abwehrbollwerk: Maximilian Tafertshofer (links) und Benedikt Heckmeier (rechts) zerschlugen zahlreiche Angriffe des FC Deisenhofen II. Letztlich musste sich der ASV Habach trotzdem geschlagen geben. © Andreas Mayr

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga 1 verteidigte der ASV Habach mit Herzblut. Und konnte doch nicht jeden Angriff des FC Deisenhofen II stoppen.

Habach – Die Autoschlange hinter dem Fußballplatz schien kein Ende zu haben. 300 Zuschauer notierte Schiedsrichter Armin Böck. Wer weiß, ob diese Zahl überhaupt ausreichte. Das Top-Spiel der Kreisliga 1 elektrisierte – und sorgte gewissermaßen für eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg. Der Regen schwemmte die Ambitionen der Habacher mit fort – es setzte eine 0:2-Niederlage gegen Spitzenreiter FC Deisenhofen II. Nun müsste Rivale Murnau ausrutschen, um den ASV zurück ins Rennen zu befördern. „Wir sind ein geiler Haufen, wir machen weiter“, betonte ASV-Kapitän Benedikt Heckmeier nach dem Abpfiff. „Wenn’s heuer nicht langt, packen wir nächstes Jahr an. Es gibt nur ein Gas.“ Und damit meint er Vollgas.

Die Trennlinie zwischen Sieg und Niederlage glich einer Bergtour auf dem Jubiläumsgrat und beschränkte sich auf drei Szenen. An den ersten beiden wirkte Maximilian Nebl, der zweitbeste Torschütze der Kreisliga, in prominenter Rolle mit. Pünktlich zum Spitzenspiel kehrte er nach zwei Wochen Pause auf den Platz zurück. Bereits im Hinspiel hatte Nebl den Deisenhofenern den entscheidenden Stoß beim 2:1 versetzt. Mit schnellen Bällen in die Tiefe „haben sie uns damals geknackt“, sagt FC-Coach Benjamin Vilus.

Überragender Torwart bremst Habacher Angriffe

Habach wählte diese erfolgreiche Taktik mit Nebl als Empfänger im Zentrum ein zweites Mal. Zweimal steuerte der Habacher alleine auf das Gästetor zu. Beide Male parierte Johannes Franzmeier zur Ecke. „Seit Wochen überragend“, lobt sein Coach. Mit dem 2:0-Sieg entriss Deisenhofen dem ASV auch den imaginären Titel der besten Ligaabwehr. „Zum ganz, ganz großen Teil ein Verdienst von Johannes“, sagt Vilus. Aus dem Habacher Lager gab’s aber nur aufmunternde Worte für Maximilian Nebl. „Keinen Vorwurf, das kann passieren“, sagt Benedikt Heckmeier.

Der dritte wie entscheidende Akt spielte sich dann vor dem Habacher Tor ab. Der einzige, größere Aussetzer des ASV Habach ermöglichte Koken Kuroki freie Fahrt gen Kasten. Mit links platzierte er den Ball im Kreuzeck. „Wir wussten: Ein Tor ist der Dosenöffner“, sagt der Gäste-Trainer. Lange Zeit hatten sich die Deisenhofener im Habacher Spinnennetz verheddert. „Wir haben alles gegeben, alles reingehauen“, sagt Heckmeier. Der Kapitän und sein Abwehr-Kompagnon Maximilian Tafertshofer stachen als Prellböcke im Zentrum heraus. Ihre zuhauf gewonnenen Zweikämpfe und Kopfballduelle trieben die Mitspieler an und zerschlugen endlose Angriffe des FCD. 70, 80 Prozent Ballbesitz verzeichnete der Spitzenreiter. Beeindruckend mit anzusehen war’s, mit welcher Sicherheit das Team zu Werke ging. „Wir können gar nichts anderes“, sagt Trainer Vilus. Doch wirklich viele Lücken fand Deisenhofen nicht. „Schon zach“ sei’s, gegen so eine fußballerische Macht zu verteidigen, sagt Heckmeier. „Es muss über den Kampf gehen. Das wäre fast aufgegangen.“

Das 0:1 vernichtete sämtliche Hoffnungen

Nach dem Wechsel löste Habach das Druckventil, verlagerte die Partie mehr ins Mittelfeld. Doch das 0:1 vernichtete sämtliche Hoffnungen und Träumereien. Auch weil Deisenhofen danach nicht mehr ganz so offensiv spielte. Für den Ausgang der Partie war der zweite Treffer zwar nicht mehr bedeutsam, doch er illustrierte den Hauptunterschied beider Klubs: „Zweimal individuell gute Klasse“, lobt Benedikt Heckmeier. Der eine oder andere beim FCD habe sicher Bayernliga-Format, sagt der Kapitän. Lukas Huber, der Kapitän und Schütze, hat noch keinen Einsatz in Liga fünf. Doch sein Schuss war auf jeden Fall Bayernliga-tauglich. Mit Links zog er aus 25 Metern ab. „So ein Tor hat er im Leben noch nicht geschossen“, sagt Benjamin Vilus. „Und er wird nie wieder so eines schießen.“