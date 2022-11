Zeit für Wiedergutmachung: Penzberg hat mit Berg laut Trainer Ollert „noch eine Rechnung offen“

Von: Andreas Mayr

Von der Bank in die Startelf: Uros Puskas hat sich in Penzberg ins Rampenlicht gespielt – und ist so laut Trainer Simon Ollert ein gutes Vorbild. © Rabuser

Video-Studium vor dem Duell mit dem Vorletzten? Ja, aber ganz gewiss, betont Simon Ollert. Denn zweimal soll den Penzberger Fußballern eine solche Peinlichkeit wie im Hinspiel nicht widerfahren.

Penzberg – 1:2 verlor der FCP damals am Starnberger See – die notorisch abstiegsgefährdeten Berger holten damals drei ihrer bisher elf Punkte. Doch die Niederlage schmiss auch ihre Dividenden ab:

Sie erdete den FCP nach der Vorbereitung, zeigte, dass es nur mit Schönspielerei in der Bezirksliga nicht weit geht. „Danach ist die Mannschaft zusammen gerückt“, erklärt Simon Ollert, der Trainer, vor dem Rückspiel am Samstag (14.30 Uhr).

Mit Blick auf die Tabelle ärgert ihn die Niederlage nach wie vor. Ohne diese ganzen Aussetzer gegen Teams, die im Klassement hinter dem FCP stehen (Berg, Unterpfaffenhofen, Hellas, Aubing), würde seine Mannschaft noch oben mitmischen. „Da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, das Hinspiel wurmt mich noch sehr“, gibt der Coach zu.

Welche Charakteristika den MTV so unangenehm machen, ließ sich auf den bewegten Bildern bestens erkennen. „Ein sehr leidenschaftlicher Gegner, der zwickt, ackert, kämpft und weiß, dass er nur so bestehen kann“, sagt Simon Ollert. Sein Respekt vor dem 15. könnte nicht größer sein. Zahlenwerk wie die Flut an Gegentoren (45) oder die Dürre an eigenen Treffern (16/niedrigster Wert der Klasse) betrachtet der Coach als wenig entscheidend. Selbst gegen die eher ungefährliche MTV-Offensive bleibt es beim neuen Penzberger Leitsatz, frei nach Donald Trump: Abwehr first. „Ich will, dass wir hinten in unserer Formation agieren“, sagt Ollert.

Wie es dagegen mit seinem Experiment in der Offensive weiter geht, bleibt fürs Erste geheim. Denis Grgic setzte er erstmals als Stoßstürmer ein. Fazit: „Überragend gemacht.“ Zumal Franz Huber als Puzzleteil mit mehreren Ecken zum Andocken auch auf Außen gut aufgehoben war. Beide Stürmer nennt er vielseitig genug, um sie beliebig hin- und hertauschen zu können. „Wir sind flexibel – es kommt auf den Gegner und das Training an. Jede Woche werden die Karten neu gemischt.“

Um im Bild zu bleiben: Uros Puskas hält derzeit einen Joker in der Hand. Auf der Außenbahn ist er nach den vergangenen zwei Auftritten gesetzt. Ollert stilisiert ihn zur Vorlage für alle Reservespieler: „Er hat sich hinten angestellt, nie gemeckert und dran geglaubt, dass er die Chance bekommt.“ Sein Weg soll als Musterbeispiel für andere dienen. „Momentan ist er nicht wegzudenken. Mit seiner Einstellung und seinem Willen bringt er alles mit, was für uns wichtig ist.“

Und an wichtigen Toren gegen Unterpfaffenhofen und Garmisch-Partenkirchen war der Flügelflitzer auch beteiligt. Puskas stehe für den neuen Weg beim FCP, betont sein Coach. „Ich hoffe, dass der eine oder andere sich Uros anschließt.“ Damit meint er unter anderem auch Maximilian Gerg und Burim Gjocaj, die in den Kader zurückkehren. Vor dem Winter solle sich noch einmal „jeder beweisen und ins Rampenlicht spielen“. (Andreas Mayr)