Zwei Jokertore und eine stabile Abwehr - Wolf schießt Raisting gegen Deisenhofen II zum Sieg

Von: Roland Halmel

Erfolgreicher Teilzeitarbeiter: Zur zweiten Hälfte eingewechselt, erzielte Vinzenz Wolf (im roten Trikot, rechts) beide Treffer zum Raistinger 2:0-Sieg. Foto: halmel © halmel

Die Einwechslung Vinzenz Wolf zur Halbzeit war Gold wert für den SV Raisting. Der Joker schoss gegen die Reserve des FC Deisenhofen beide Tore zum Sieg.

Raisting – Nach vier Spielen steht beim SV Raisting wieder die Null. Das war der Grundstein für den 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Deisenhofen U23, den zwei Jokertore nach dem Wechsel perfekt machten. „Das war ganz wichtig und alles in allem verdient, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war“, urteilte SVR-Spielertrainer Johannes Franz, nachdem seine Truppe nach vier sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist und den Abstand auf die Abstiegsplätze in der Bezirksliga Süd vergrößert hat.

Nach den ersten 45 Minuten sah es allerdings noch nicht unbedingt nach einem Heimerfolg aussah. Nach einem flotten Start stellte der SVR fast die komplette erste Hälfte seine Offensivbemühungen ein. „Wir waren nicht mehr im Spiel, die Lauffreudigkeit hat gefehlt und wir hatten keinen Zugriff mehr“, gestand Franz nach dem zunächst blutleeren Auftritt seiner Elf, die mit einem neuen Sturmduo in die Partie ging. David Hendel und John Schneider standen erstmals gemeinsam in der Startelf. Letzterer hatte jedoch einen rabenschwarzen Tag erwischt. Schneider fehlte jeglicher Zug zum Tor, er wurde zur Halbzeit dann auch ausgewechselt. Hendel dagegen war ein Aktivposten im Raistinger Spiel.

Die Hausherren begannen auch druckvoll. Christoph Schmitt hatte die erste Chance, er schoss aber am Kasten vorbei (7.). Auf der anderen Seite wehrte Thomas Höringer, der Raistings etatmäßigen Schlussmann Urban Schaidhauf vertrat, einen abgefälschten Schuss von Evrad Ngeukeu ab (9.). Danach lief bei den Hausherren gar nichts mehr zusammen. Pässe und Flanken landeten irgendwo im Nirgendwo, nur nicht beim Mitspieler. Für geraume Zeit kamen die Raistinger gar nicht mehr über die Mittellinie. Wenigstens war in dieser Phase einmal mehr auf die Abwehr Verlass. Die Gäste, die über deutlich mehr Spielanteile verfügten, kamen so kaum zu zwingenden Aktionen. Nur Thomas Karl sorgte mit einem Freistoß für etwas Gefahr (34.).

Erst nach dem Wechsel traten die Raistinger wieder offensiver auf. Hendel schoss noch drüber (49.). Kurz darauf legte sich der zur Halbzeit eingewechselte Vinzenz Wolf den Ball bei einem Freistoß zurecht. Sein Schuss aus 23 Metern senkte sich zum 1:0 genau in den Winkel (53.). „Ein toller Freistoß und der Dosenöffner“, so Franz, dessen Team durch die Führung spürbar Auftrieb bekam. Kurz danach forderte der SVR bei einer strittigen Aktion im Deisenhofener Strafraum vergeblich einen Handelfmeter (57.). Auf der Gegenseite parierte Höringer einen abgefälschten Schuss von Noah Kotb (58.).

Danach schritt erneut der Raistinger Joker zur Tat. Wolf umspielte drei Deisenhofener und vollendete abgeklärt zum 2:0 (66.). Die Gäste versuchten im Anschluss, mehr Druck aufzubauen. Kotb (74.) und Marcel Schütz (89.), der sich in der Nachspielzeit noch eine Zeitstrafe einhandelte, trafen aber nur das Außennetz. Die Raistinger waren dazwischen bei Konteraktionen gefährlich. Timmy Greif schoss aber drüber (82.) und Wolf kam im Strafraum zu Fall (88.), der Elfmeterpfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. (Roland Halmel)

Statistik

SV Raisting 2 FC Deisenhofen II 0

Tore: 1:0 (53.) Wolf, 2:0 (66.) Wolf. Gelbe Karten: Raisting 2, Deisenhofen 2. Zeitstrafe: Deisenhofen: Schütz (90.+1). Schiedsrichter: Lucas Jerlich. Zuschauer: 150.