Gastgeber ASC Geretsried gewinnt 1. Isar-Loisach-Cup – 148 Tore in 27 Spielen

Von: Rudi Stallein

Mit Spaß bei der Sache: Die teilnehmenden Mannschaften beim 1. Isar-Loisach-Cup in die Geretsrieder Turnhalle. Foto: rst © rst

Endlich wieder Hallenfußball: Das mögen all jene gedacht haben, die es am Samstag zum 1. Isar-Loisach-Cup in die Geretsrieder Gymnasium-Turnhalle zog.

Geretsried – Und die Fans auf den gut besetzten Rängen wurden nicht enttäuscht: 27 teils heiß umkämpfte Spiele, spannende Neun-Meterschießen und insgesamt 148 Tore ergaben in Summe ein gelungenes Turnier.

„Das erste nach Corona, und es war ein voller Erfolg“, fasst Mitorganisator Panagiotis Zormpas zusammen. „Wir können uns echt nicht beschweren.“

Zumal sein Klub, Ausrichter ASC Geretsried, die Turnier-Premiere gewann. „Wir wollten unser Bestes geben, das ist uns gelungen“, meint Zormpas, der wie die seine Vorstandskollegen Tasso Lasidis und Marius Wedderwille ihre Lust auf den Hallenkick diesmal hinter der Organisationsarbeit zurückstellen mussten. Das Team war bei Teilzeit-Coach Florian Krone in besten Händen.

Nachdem sie im Auftaktspiel den TSV Wolfratshausen mit 6:2 besiegt hatten, taten sich die Gastgeber gegen Kreisligist SV Münsing etwas schwer, was sich in dem knappen 4:3-Sieg widerspiegelt. Aber dann zogen sie nahezu ungefährdet dem Titel entgegen: 8:0 gegen die Fußball-Freunde, 5:1 gegen den TuS Geretsried II, 2:0 im Halbfinale gegen den SV Eurasburg-Beuerberg lauteten die weiteren Ergebnisse, ehe sich die Krone-Truppe im Endspiel mit 2:0 gegen den FSV Höhenrain durchsetzte. „Uns kam zugute, dass wir durch die regelmäßigen Spiele in der Bayernliga mit dem Ball vertraut sind“, räumt Zormpas ein, dass seinem Team die Regeln – gespielt wurde mit einem Futsal-Ball und Bande auf größere E-Juniorentore – gelegen kamen.

„Toll, dass wir so weit gekommen sind“, freut sich Höhenrains Trainer Christian Feirer, dessen Mannschaft, die sich jeweils zur Hälfte aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft zusammensetzte, während des Turniers weitgehend „selbst organisiert hat.“ Aber das perfekt. „Das war so nicht zu erwarten“, räumte Feirer ein, der seinem Überraschungs-Team eine „souveräne Vorrunde“ attestierte. 4:1 zum Auftakt gegen den SV Eurasburg-Beuerberg, jeweils 3:1 gegen den BCF Wolfratshausen II und den ASC Geretsried II, 7:3 gegen den FC Geretsried lauteten die Ergebnisse.

Eine der spannendsten Partien des Tages war das Halbfinale des FSV gegen den TuS Geretsried II: Mit 6:5 nach Neun-Meter-Schießen zog Höhenrain ins Finale ein. „Das war dann eine klare Sache, da waren wir chancenlos“, musste Feirer eingestehen. „Aber trotzdem herrschte gute Stimmung in der Truppe.“

Dazu hatte womöglich auch die Wahl von Neun-Meter-Killer Martin Scharl zum besten Torhüter des Turniers beigetragen. Bester Torschütze wurde Andreas Mathäus vom ASC, der 10 der insgesamt 23 ASC-Tore erzielte – gefolgt von Fabio Pech (TuS Geretsried) und Adrian Lech (FSV Höhenrain), die jeweils sechs Treffer für sich verbuchten. Den dritten Platz im Turnier erspielte sich der TuS Geretsried II durch einen 4:1-Sieg gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. (Rudi Stallein)