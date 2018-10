Zehn Tore! Verrückte Partie zwischen FF Geretsried und SF Egling-Straßlach

Kreisklasse 2 kompakt

Zehn Tore und trotzdem ein Unentschieden. Die Kicker der FF Geretsried und SF Egling-Straßlach lieferten sich ein spektakuläres Duell vor rund 140 Zuschauern.

FF Geretsried – SF Egling-Straßlach 5:5 (4:4) – Ein verrücktes Spiel erlebten die rund 140 Zuschauer am Krötenteich. Gerade 22 Minuten waren gespielt, als die Gäste bereits mit 4:1 in Führung lagen. Die erste Ecke nutzte Max Beierbeck zum 1:0 (4.). Den Ausgleich durch Dincer Aydin nur wenig später beantworteten die Sportfreunde mit drei weiteren schnellen Toren. Nacheinander trafen Tobi Beierbeck (13.), erneut Max Beierbeck (20.) und Maximillian Dissinger (22.) – allesamt nach Ecken und Freistößen. „Das war der Plan, mit Standards zu Toren zu kommen“, sagte SF-Trainer Herbert Mühr, der einräumte: „Die bessere Spielanlage hatten die Fußball-Freunde.“ Die nutzten ihre spielerische Überlegenheit eindrucksvoll. Costa Bozaris (24.), Rene Zuldt per Elfmeter (34.) und Aydin (37.) mit einem platzierten Distanzschuss, stellten den Gleichstand her. Die Gäste agierten nun überwiegend im Rückwärtsgang, was sich nach dem Seitenwechsel fortsetzte. Als SF-Torhüter Tobias Soyer in der 74. Minute nach einem Freistoß den Ball nicht unter Kontrolle bekam, stocherte Miklos Tot den Ball zum 5:4 über die Linie. In der Schlussphase verhinderte Soyer zweimal mit Glanzparaden bei Kopfbällen von Kamill Kramski einen höheren Rückstand. „Nach einem 4:1 darf man das Spiel nicht mehr so aus der Hand geben“, ärgerte sich Mühr, bevor die verrückte Partie eine letzte, standesgemäße Wendung nahm. Ein Pfiff von Schiedsrichter Karl-Heinz Donaubauer, den die Fußball-Freunde jubelnd als Abpfiff interpretierten, bescherte den Sportfreunden in der Nachspielzeit einen letzten Freistoß aus dem Halbfeld – und den 5:5-Ausgleich durch Callum Hatsell. „Unerklärlich“, meinte dazu Guido Herberth. „Die Mannschaft hat nach dem 1:4 eine tolle Moral bewiesen“, hob der FF-Trainer einen positiven Aspekt des dritten Unentschiedens, das sich „wie eine Niederlage anfühlt“, hervor.

SC Gaißach – SV Bayrischzell 4:1 (4:0)

Überanstrengen mussten sich die Gaißacher Kicker nicht, um einen klaren Sieg gegen einen Abstiegskandidaten zu feiern, der auswärts ohnehin noch ohne Punkt ist. Eine rasante erste Halbzeit reichte aus, um den Sieg einzutüten. Ein unhaltbarer Freistoß von Hans Müller (8.) leitete den Torreigen ein, Adi Floßmann (24.) und Ferdinand Hartl (40.) legten nach, ehe erneut Freistoß-Ungeheuer Müller (44.) zuschlug. Diesmal ging sein Schuss allerdings an Freund und Feind vorbei, sprang auf und zum 4:0-Pausenstand ins Netz. „A bissl Glück brauchst auch mal“, schmunzelte Müller nach seinem Kunststoß. Nach dem Seitenwechsel hatte SCG-Schlussmann David Lang ein paar Gelegenheiten, um sich bei Standards auszuzeichnen, einzig Max Wiedmanns Hammer (71.) musste er passieren lassen; aus dem Spiel heraus blieben die Gäste indessen harmlos. Diesen Vorwurf mussten sich auch die Gaißacher im zweiten Durchgang machen lassen. „Die Chancenverwertung war kläglich“, tadelte Trainer Helmut Schenk, „wenn wir das clever zu Ende spielen, ist mindestens ein halbes Dutzend fällig.“

DJK Darching – SV Sachsenkam 2:2 (0:0)

Rückstand, Ausgleich, Vorsprung, abermals Einstand – und alles innerhalb einer Viertelstunde. Unterm Strich war SVS-Trainer Sigi Saller mit diesem einen, ehe glücklichen Punkt gegen den Verfolger halbwegs zufrieden, zumal sein Team in der ersten Halbzeit überwiegend fußballerische Schmalkost bot. „Aber wenn du 2:1 in Front liegst, dann musst du auch mal so clever sein und den Sieg über die Zeit schaukeln“, resümierte Saller das siebte Remis in Folge. Die Energieleistung von Thomas Sonner (79.) und Benedikt Floßmann (80.) machte umgehend Max Burggraf (81.) zunichte, der bereits die Darchinger Führung (67.) erzielt hatte.

Olympic Geretsried - TuS Geretsried II 1:2 (1:0)

Der Trainer hatte es geahnt. „Ich habe es Dir gesagt“, schimpfte Vassilios Iosifoglou, als Florian Meindl in der 65. Minute die gelb-rote Karte sah. In der Pause hatte der Olympic-Coach seinen mit Gelb vorbelasteten Verteidiger ermahnt, aufzupassen. Die Warnung war vergessen, als der bis dahin beste Akteur der Gastgeber mit TuS-Kapitän Christoph Klein zusammenrumpelte. „Als er ging, haben wir das Spiel verloren“, so Iosifoglou. „Da haben wir angefangen zu wackeln.“

Mit ihrer starken kämpferischen Leistung gestalteten die Gastgeber die Partie eine Stunde lang ausgeglichen, wenngleich sie nach vorne wenig gefährlich waren. Per Elfmeter brachte Andre Maier sein Team in Führung (12.), aus dem Spiel heraus gelang Olympic über 90 Minuten keine einzige echte Torchance. Auf der Gegenseite blieben viele Chancen ungenutzt, weil das letzte Zuspiel meist unpräzise war. Der Gipfel der Nachlässigkeiten war ein Strafstoß, den Meriton Alasani Olympic-Aushilfstorhüter Stavros Iosifoglou lässig in die Arme kickte (44.). Mit offensichtlicher Wut im Bauch drosch Alasani jedoch den Ball nach Wiederbeginn aus 16 Metern zum 1:1 (46.) ins Netz. Die Entscheidung fiel in der 77. Minute, als Jakob Bahnmüller beim Eckball mutterseelenallein am langen Pfosten stand. „Gottseidank haben wir noch das Siegtor erzielt. Es wären mehr Tore drin gewesen“, stellte TuS-Trainer Stephan Leitner fest. „Aber das hat gereicht, mehr als drei Punkte hätten wir für mehr Tore auch nicht gekriegt.“

