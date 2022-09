A-Klasse 11: Torspektakel im Reserveduell zwischen Waldram und Höhenrain – Königsdorf furios

Markus Schlickenrieder traf gegen den MTV Berg II dreifach. © TSV Königsdorf

Acht Tore fielen zwischen der DJK Waldram II und dem FSV Höhenrain II, einen Sieger gab es nicht. Viele Tore und einen deutliche Sieger gab es in Königsdorf.

DJK Waldram II – FSV Höhenr. II 4:4 (1:1)

Tore: 1:0 Schnellpfeffer (18.), 1:1 Ertl (29.), 2:1 Knobloch (63./FE), 2:2 Ertl (68.), 3:2 Dosch (74.), 4:2 Djokic (88.), 4:2 Ohlhof (89.), 4:4 Ertl (90.)

Einen wichtigen Punkt holte der FSV Höhenrain II im Reserveduell bei der DJK Waldram II. Nach einem furiosen Endspurt konnte sich die Mannschaft von Trainer Hubert Götzinger am Ende über ein 4:4-Unentschieden beim Tabellendritten der A-Klasse 11 freuen. Nach 18 Minuten gingen die Gastgeber durch Robin Schnellpfeffer in Führung. Doch Martin Ertl glich nach rund einer halben Stunde für die Blau-Weißen aus. Nach der Pause traf Christian Knobloch zum 2:1 für die Gastgeber, erneut traf Ertl zum 2:2. In der Folge drehte Waldram auf und kam durch Korbinian Dosch und Marc Djokic zur vermeintlichen Vorentscheidung nach 88 Minuten. Doch ein Treffer von Johannes Ohlhof (89.) und der dritte Streich des Tages von Martin Ertl sorgten für ein überraschendes Remis.

TSV Königsdorf – MTV Berg II 6:1 (2:0)

Tore: 1:0 Baldus (9.), 2:0 Schlickenrieder (14.), 2:1 Simm (59.), 3:1, 4:1 Schlickenrieder (62., 73.), 5:1 Vardali (77.), 6:1 Schlott (79.)

Die Lage für den MTV Berg II spitzt sich langsam, aber sicher zu. Mit vier Punkten aus acht Partien befindet sich die Mannschaft von Trainer Djoko Kalaba nun in der A-Klasse 11 in unerwarteter Abstiegsnot. „Was wir brauchen würden, wäre personelle Konstanz und noch etwas mehr Disziplin der Spieler“, sagte Kalaba. Dass seine Mannschaft beim Tabellenführer TSV Königsdorf nichts Zählbares holt, ist prinzipiell kein Beinbruch. Aber: „Wir müssen wieder anfangen an uns zu glauben und noch dazu endlich den Kampf annehmen“, so Kalaba. Sein Team konnte sogar beim Ligaprimus gut mithalten und erarbeitete sich durchaus Chancen. Allerdings war der Tabellenführer die effektivere Mannschaft, die zur Pause mit 2:0 durch Maximilian Baldus und Markus Schlickenrieder führte. Nach der Halbzeit gab es eine starke Berger Phase, die mit dem Anschlusstreffer von Maximilian Simm nach Ecke von Samuel Pfluger belohnt wurde. Ein Doppelschlag des starken Schlickenrieder machte allerdings alle Hoffnungen der Berger zunichte. Dazu kamen ein Platzverweis von Daniel Czech, ein Tor von Engin Vardali und der Treffer von Paul Schlott, der für einen Kantersieg der Könnigsdorfer sorgte, der allerdings zu hoch ausfiel. (tao)