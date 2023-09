Erster Saisonsieg für den TSV ausgerechnet im Wolfratshausener Stadtderby

Lange gleichauf, aber am Ende setzten sich die Wölfe um Patrick Siml (re.) im Stadtderby gegen den BCF II mit Mori Camara mit 3:2 durch. © HANS DEMMEL

Der TSV Wolfratshausen feierte im jüngsten Spiel den ersten Sieg der Saison. Dass dieser auch noch im Stadtderby gelang, machte es umso besser.

Wolfratshausen – Durch einen 3:2 (1:1)-Erfolg im Derby gegen den BCF Wolfratshausen II hat der TSV Wolfratshausen das Schlusslicht der AKlasse 11 an den Stadtrivalen weitergegeben. Ein durchaus verdienter Sieg, denn die Elf von Trainer Dominik Stallein zeigte von Beginn an, dass sie nicht gewillt war auch nach dem dritten Match den Platz als Verlierer zu verlassen. So bewies das Team Moral und steckte trotz zweimaligen Rückstands nicht auf.

Die Wölfe legten engagiert los, doch als Keeper Patrick Hendges im Strafraum Mori Camara unsanft von den Beinen, verwandelte Anto Stipic den fälligen Elfmeter souverän zum 1:0 für den BCF II. Und der Torschütze hätte wenig später den Vorsprung sogar ausbauen können, scheiterte jedoch an Hendges. Nun hatte die BCF-Reserve mehr vom Spiel. Doch auch Argjent Veligi versuchte sich selbst, anstatt einen Mitspieler zu bedienen.

„Meine Mannschaft hat heute als Einheit funktioniert. Rückschläge wurden weggesteckt und viele Dinge einfach gut gemacht.“

Die hochsommerlichen Temperaturen forderten ihren Tribut, aber zum Ende des ersten Abschnitts wollten es die Wölfe noch einmal wissen und kamen nach herrlicher Vorarbeit von Ahmed Ege durch Farzad Sharifi auch zum 1:1-Ausgleich. Sogar die Führung wäre vor der Pause noch möglich gewesen, aber Farchets Torsteher Albin Veliqi streckte sich und lenkte einen Schuss von Amir Mohammadi sehenswert um den Pfosten.

Dafür durften schon bald nach Wiederbeginn die Gastgeber jubeln: Stipic bediente Furkan Yavuz und der vollstreckte zur 2:1-Führung für den BCF II. Allerdings dauerte die Freude nicht lange, da schlug die Stallein-Truppe zurück: Farzad Sharifi servierte für den nur wenige Minuten zuvor eingewechselten Nayeb Sharifi zum 2:2 (49.) und somit war die Partie wieder völlig offen. Und nun witterten die Wölfe ihre Chance, den ersten Saisonsieg zu landen.

Zunächst traf Nayeb Sharifi aus kurzer Entfernung zwar nur die Latte, doch dann war es tatsächlich so weit: Robert Sterciuc bediente Ege Ahmed und der markierte den 3:2-Siegtreffer (80.). Während sich BCF II-Coach Janis Pavlidis nicht zum Spielausgang äußern wollte („Kein Kommentar“), freut sich Dominik Stallein nach dem Schlusspfiff: „Meine Mannschaft hat heute als Einheit funktioniert. Rückschläge wurden weggesteckt und viele Dinge einfach gut gemacht. Der Sieg ist verdient.“ (HANS DEMMEL)

BCF Wolfratshausen II - TSV Wolfratshsn. 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 (13.) Stipic, 1:1 (32.) Sharifi, 2:1 (50.) Yavuz, 2:2 (52.) Sharifi, 2:3 (80.) Ahmed

Schiedsrichter: Roland Fritzsch (FC Rottach-Egern)

Zuschauer: 60

BCF II: Al. Veliqi - Bonic, Yavuz, Stipic, Camara, Berisha, Didkovskyi, Ar. Veliqi, Juric, Mastoridis, Karabulut - Frede, Walleitner, Graf, Reumuth.

TSV: Hendges - Kanu, Siml, Susnik, Damm, F. Sharifi, Wienhold, Mair, Ahmed, Mohammadi, Kneuer - Högl, Kocak, N. Sharifi, Tokic, Sterciuc.