Die ASC-Adler fliegen der Kreisklasse entgegen

Ausgebremst: Die Eurasburger um Manuel Ludwig (li.) verloren das erste Relegationsmatch gegen Christian Sachers ASC Geretsried mit 1:3. © hl

A-Klassist ASC Geretsried hat sich im ersten Duell gegen den SV Eurasburg-Beuerberg mit einem 3:1-Auswärtssieg eine gute Ausgangsposition verschafft.

Eurasburg/Geretsried – Mit einem 3:1-Auswärtssieg im ersten Relegationsspiel beim SV Eurasburg-Beuerberg hat der ASC Geretsried das Tor zur Kreisklasse weit aufgestoßen. Dabei war der Start vor knapp 450 Zuschauern suboptimal: In der zweiten Minute verursachte ASC-Verteidiger Florian Krone einen Strafstoß, den Wolfgang Wenus zur 1:0-Führung für den SVE verwandelte. „Frühe Tore haben uns nie gutgetan“, stellte sein Trainer Felix Jung später fest. Es dauerte keine zehn Minuten, bis Andreas Zimolong einen Eckball zum 1:1 in die Maschen wuchtete. In der 37. Minute zogen die Geretsrieder Adler nach Elfmetern gleich und in Toren an den Gastgebern vorbei: Tasso Lasidis verwandelte zum 2:1. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Christian Sacher auf 3:1 für Geretsried, die Partie schien einen unerwartet deutlichen Ausgang zu nehmen.

„In der ersten Halbzeit haben wir den Grundstein gelegt“, sagte ASC-Coach Lasidis später, nachdem sein Team die zweiten 45 Minuten mit viel Glück schadlos überstanden hatte. „Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt“, meinte SVE-Trainer Jung. Dafür hätten allerdings Wenus, Valentin Seelbach per Freistoß oder Michael Kerschbaumer (scheiterte am glänzend parierenden Kevin Rehmann im ASC-Tor) ihre Großchancen nutzen müssen. Auf der Gegenseite hielt Eurasburgs Torhüter Stefan Klostermair für sein Team mit zwei Glanzparaden bei einem Krone-Freistoß und einem Alleingang von Thomas Philp die Niederlage in Grenzen. So bleibt ein Rest Spannung fürs zweite Spiel. „Es kann noch alles passieren“, mahnt Lasidis, „aber ich glaub’s nicht.“ rst

SV Eurasburg-Beuerberg - ASC Geretsried 1:3 (1:3). – Tore: 1:0 (2.) Wenus (Elfmeter), 1:1 (11.) Zimolong, 1:2 (37.) Lasidis (Elfmeter), 1:3 (45.) Sacher. – Zuschauer: 438.

SVEB: Klostermair - Kreuzig, N. Nocker, Huber, Geiger, Seelbach, Jäger, Bauer, Ludwig, Kerschbaumer, Wenus. Eingew.: L. Bergmoser, Holzer, Leyding, Schwaighofer.

ASC: Rehmann - Karamanos, Krone, Malzacher, Zimolong, Lasidis, Iosifoglou, Weidlich, Sacher, Willwohl, Kutzmutz. Eingew.: Pahringer, T. Philp, Podunavac, Krillmäuer, Kingston.