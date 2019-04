Alle Vorschauen: Eglings Mühr erwartet „Abstiegskampf pur“

Unterschiedliche Zielsetzungen: Während Fabian Radosevic (li.) mit den FF Geretsried die Tabellenführung verteidigen will, geht es für den TuS II mit Christian Sacher (am Ball) um Wiedergutmachung.

Kreisklasse Zugspitze 2 kompakt

von Redaktion Isar-Loisachbote schließen

Die Vorschauen zur Kreisklasse Zugspitze 2 im Überblick

BCF Wolfratshausen II - SC Wörnsmühl (Sa., 16.15 Uhr) – Wie seine Mannschaft am Spieltag aufgestellt ist, das ist für Lulzim Kuqi jede Woche ein spannendes Puzzle. Aber in der Regel gelingt es dem Farcheter Coach, mindestens elf Teilchen zusammenzufügen. Da macht das Heimspiel gegen Tabellennachbar Wörnsmühl keine Ausnahme, denn die Personalnot spitzt sich zu: Alex Bares klemmte sich bei der 1:2-Niederlage in Darching einen Nerv ein; Adnan Cemalovic zog sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zu. „Aber so was bin ich gewöhnt“, nimmt es Kuqi vor der „Mammutaufgabe“ gelassen. Sein Wunsch: „Das Spiel so früh für uns entscheiden, dass es nicht schadet, wenn uns am Ende wieder die Luft ausgehen sollte.“ rst

BCF II: Klinkmüller – F. Kratzmaier, J. Kratzmaier, Rose, Mair, Heringer, Räß, Baluch (?), Nummer, Rappel, M. Stingl, Walter.

TuS Geretsried II – TSV Irschenberg (Sa., 17 Uhr) – Nach der peinlichen 0:6-Klatsche in Helfendorf, die in der fristlosen Kündigung von Trainer Stephan Leitner mündete, sind nun die Spieler gefordert. „Es gibt einiges gutzumachen“, bestätigt Teamsprecher Christian Sacher. Eine erneut so lustlose Vorstellung könnte sich auch gegen den Tabellenletzten fatal auswirken. „Wir sind gewarnt“, erinnert Sacher an das Hinspiel, das die Landesligareserve nach einem 0:2-Rückstand erst in der Schlussphase in einen 3:2-Sieg umwandeln konnte. Er sei sich sicher, so Sacher, „dass wir von der Einstellung her eine ganz andere Mannschaft sehen.“ rst

TuS II: Nottbusch – Auer, Stingl, Jurkovic, Ajdari, Sacher, Klein, Schneider, Mendama, Krillmäuer, Januzi, Lajqi, Celebic, Lechner.

SF Egling-Straßlach - SC Gaißach (So. 15 Uhr, in Straßlach) – Der Frust sitzt tief bei Herbert Mühr. „Eine ganz schlechte Leistung hätte genügt, um dort zu gewinnen. Aber nicht einmal die haben wir zusammengebracht“, ärgert sich der SFE-Coach immer noch über die 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Irschenberg. Gegen Gaißach gelte es, „eine andere Einstellung an den Tag zu legen“, fordert Mühr Wiedergutmachung, um vor eigenem Publikum „den Kredit, den wir verspielt haben, zurückzuholen“. Der Eglinger Trainer erwartet „Abstiegskampf pur“, und dass die auf den Relegationsplatz abgerutschten Isarwinkler seinem Team alles abverlangen werden. „Wir wissen, dass da ein knackiger Gegner kommt. Und so großen Respekt werden die nach unserer letzten Leistung nicht haben“, glaubt Mühr.

Allerdings wäre es auch nicht verwunderlich, wenn nach den jüngsten Niederlagen das Selbstvertrauen der Gäste einen Knacks bekommen hätte. „Wir wollen schauen, dass es glimpflich für uns ausgeht“, sagt SC-Trainer Helmut Schenk. „Wir sind wegen der aktuellen Situation jetzt nicht total niedergeschlagen. Aber wir werden alles abrufen müssen, wenn wir in Egling punkten wollen.“ Derweil reduziert sich der Rumpfkader weiter: Hans Müller und Johannes Waldherr erweitern die lange Verletztenliste. Zudem fehlt weiterhin der rotgesperrte Thomas Pföderl. rst

SFES: Soyer, Arndt – Gämmerler, Schneider, Hatsell, Kochan, Artinger, M. Beierbeck (?), M. Dissinger, Schwarz, Häusler, Gaigl, T. Beierbeck, Lindermayer, Sedlacek.

SCG: Lang – F. Simon, Beutelrock, Hartl, Schlosser, Flossmann, Hohenreiter, G. Simon, Grossmann, Söllner, S. Sedlmaier, F. Sedlmaier, Wuermseer, Schenk.

TSV Weyarn - FF Geretsried (So., 15 Uhr) – Die Fußball-Freunde wollen beim Tabellenfünften den Platz an der Sonne verteidigen. Zudem zwickt noch die 1:2-Niederlage gegen Weyarn aus dem Hinspiel. Er erwarte ein enges Spiel, sagt Christopher Chvalina: „Die Liga ist unfassbar eng. Die meisten Spiele sind superknapp. Da kann viel passieren“, glaubt der junge FFG-Coach, dessen Team sich nach dem 2:0-Sieg gegen Darching in Weyarn auf eine andere Spielweise einstellen müsse. „Ich gehe davon aus, dass sie mit dem Ball etwas anfangen können und kombinieren, statt mit langen Bällen zu operieren“, mutmaßt der FFG-Trainer. Größere Sorgen bereitet ihm allerdings der eigene Kader: Vor dem Abschlusstraining am Freitag war der Einsatz von neun Spielern gefährdet. rst

FFG: Wagner, Bamann – Herberth, Zuldt (?), Heiduk, Tot (?), Langenau (?), D. Zelt (?), Radosevic, Ludsteck, Aydin, Dietzmann, Pazdzierny, Sauer, Paeplow, Kramski (?), Sattler (?), Bozaris (?), Sternheimer (?), Bucek (?).

SV Sachsenkam - Olympic Geretsried (So., 15 Uhr) – Vom Tabellenbild ausgehend gehört die Favoritenrolle eindeutig den Gästen. Doch deren Trainer Vassilios Iosifoglou wäre bei einem Remis keinesfalls enttäuscht: „Das Hinspiel endete 1:1, und es hat sich deutlich gezeigt: Sachsenkam ist eine starke Mannschaft.“ Besonders imponiert hat Iosifoglou der Kampfgeist und Einsatzwille der Kicker vom Kirchsee. Zwei Tugenden, die er als Schwäche bei seiner Elf empfindet: „Wir sind spielerisch eine gute Truppe und haben ausgezeichnete Techniker. Doch wenn ein Gegner energisch zur Sache geht, bekommen wir manchmal ein Problem.“ Dennoch befindet sich Olympic auf dem zweiten Platz. „Da sind wir selbst etwas überrascht. Unser Ziel war es, die Kreisklasse zu halten“, sagt der Coach.

Gleiches gilt für die Sachsenkamer. Zuletzt holten die Mannen von Trainer Sigi Saller beim 3:0 in Gaißach drei wichtige Punkte und haben die Abstiegszone verlassen. Saller: „Natürlich freuen wir uns über den Sieg, aber die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Jetzt heißt es, fleißig weiter arbeiten und möglichst viele Punkte sammeln. Natürlich ist Olympic da ein recht schwieriges Los.“ Die Gäste haben schließlich den torgefährlichsten Sturm und mit André Maier den Top-Torjäger (23 Treffer). Saller: „Eine enorm schwere Aufgabe. Aber wir werden nicht vor Angst erstarren und wollen mindestens wieder ein Unentschieden.“ dh

SVS: Böckler - L. Kappelsberger, M. Adler, Sonner, F. Kappelsberger, Schubert, M. Haberl, Reiter, J. Kappelsberger, K. Haberl, Strein, St. Adler, A. Kappelsberger, Brayshaw, Gast (ETW).

Olympic: Bauer - Toska, Derek, Karamanos, J. Saiti (?), Kutzmutz, Iosifoglou, B. Saiti, Sayin, Totzauer (?), Maier, Prekadinaj, Pllumbi, Ates, Moustopoulos (ETW ?).