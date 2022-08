BCF Wolfratshausen rettet Sieg gegen Berg - Am Ende war’s nur noch purer Kampf

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Erst lässig, dann pfiffig: Jona Lehr (li.) vergibt erst einen Elfer, setzt dann aber entschieden nach. © Hans Lippert

Geht doch! Im dritten Versuch sackelt der BCF Wolfratshausen den ersten Saisondreier ein. Zwar wackelte die 2:0-Pausenführung zwischendurch, letztlich aber hielt die umsichtige Defensive der Farcheter stand, um den MTV Berg knapp mit 2:1 in die Schranken zu weisen.

Wolfratshausen – „Pure Erleichterung“, waren die ersten Worte von Coach Leo Fleischer nach Spielende. Am Sonntag beim Match in Penzberg ist Heinz Tochtermann wieder zurück und die Rote Laterne kein Beiwerk bei der Übergabe.

Die Wolfratshauser setzten bei der Ballverarbeitung auf ihre großgewachsenen Spieler. Musti Kantar, Anto Stipic und Jona Lehr wurden bei hohen Bällen aus der eigenen Hälfte primär aus Zielspieler auserkoren. „Unser größter Vorteil war in der Luft“, konstatiert Fleischer. Kantar traf früh zum 1:0, indem er einen Eckball von Lehr hinter der Torlinie ablegte. Es war der erste Vorsprung in dieser Spielzeit. Und der hat richtig gut getan. Lehr selbst legte nach, als er zunächst im Sechzehner gelegt wurde, den Elfer aufreizend lässig verschoss, aber entschieden nachsetzte.

Den Farcheter Kickern war anzumerken, dass ein belastbares Ergebnis vor gepflegtem Fußball stand. „Spielerisch war es keine Offenbarung, aber wir haben uns an den Matchplan gehalten“, bekräftigt der Coach. Schon in diesem Stadium der Partie taten sich Räume für Konter auf. Mit denen aber wusste die Heimelf nichts anzufangen. „Oft zu viele Ballkontakte“, moniert Fleischer. Letztlich mit der Konsequenz eines Gegentreffers, früh im zweiten Abschnitt. Just jener Phase, die auf Seiten des BCF als temporäre Auszeit zu verbuchen ist. „Zu viele Fehler, zu tief gestanden“, lautet die Kernpassage in Fleischers Beobachtungsprotokoll.

Für Patrick Weilguni lief es gar doppelt unglücklich. Erst handelte sich der Kapitän eine Zehnminutenstrafe ein, und just als er wieder auf dem Feld stand, verursachte der 29-Jährige einen Strafstoß gegen sich. Zwei Ausrutscher, denn schlecht hat Weilguni keineswegs gespielt. Marcel Höhnes Anschlusstor beengte den Vorsprung, änderte aber nichts mehr am Spielausgang. „Es war danach purer Kampf, aber wir haben konsequent verteidigt“, sagt Fleischer. Zwar habe man mögliche Gegenstöße nicht mehr ausgespielt, dafür aber selbst „keine Chancen mehr zugelassen“. (or)

BCF Wolfratshausen – MTV Berg 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 (15.) Kantar, 2:0 (38.) Lehr, 2:1 (55.) Höhne (EM). – Schiedsrichter: Felix Zimmermann (FFC Wacker München). – Zuschauer: 100. –

BCF: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Müller, Reitel, Stipic (87. Papic), Kantar (68. Kukrica), Mbaraka, Diarra (60. Bislimi), Lehr, Spreiter (79. Eismann).