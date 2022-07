BCF-Coach Tochtermann: „Garmisch ist Favorit, aber muss sich diese Rolle hart erarbeiten“

Von: Oliver Rabuser

Noch nicht spielberechtigt für den BCF Wolfratshausen im Heimspiel gegen Garmisch ist Neuzugang Amani Mbaraka (li.). Für ihn beackert Hilmi Bislimi den rechten Flügel. © oliver rabuser

Eine unrunde Vorbereitung hat der BCF Wolfratshausen absolviert. Der neue Trainer Heinz Tochtermann war weitgehend damit beschäftigt, aus einer Reihe von Neuzugängen ein Team zu formen. Am heutigen Samstag kommt Landesliga-Absteiger Garmisch ins Isar-Loisach-Stadion.

Wolfratshausen – Eine mäßige, weil von Ausfällen und Abwehrschwächen überschattete Vorbereitung ist sicherlich kein geeignetes Fundament für einen furiosen Saisonstart. Bewusst setzt der neue Coach Heinz Tochtermann im Auftaktspiel des BCF Wolfratshausen am heutigen Samstag gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (14 Uhr) auf Elemente wie Mentalität und Zusammenhalt. Gleich im Vorfeld steckt der frühere Profi die Positionen fest: „Der FC ist Favorit, diese Rolle muss er sich aber hart erarbeiten“, kündigt der BCF-Coach bestmöglichen Widerstand gegen den Landesliga-Absteiger an.

Tochtermann weiß um die Schwierigkeit, den Werdenfelsern über 90 Minuten zu trotzen. „Wenn es eine Niederlage wird, wir aber überzeugen können, lässt sich darauf aufbauen.“ Gut möglich ist natürlich auch ein typisches erstes Saisonspiel, bei sich dem beide Seiten noch unzureichend sortiert präsentieren. Schließlich lief auch beim 1. FC die Testphase nicht nach Wunsch von Neu-Trainer Flo Heringer, der vom Kreisligisten TSV Peißenberg an den Gröben wechselte. Auch Heringer musste in den ersten Wochen auf jede Menge Personal verzichten, ehe die Mannschaft beim 2:1-Sieg in Habach sowie beim 4:1 in Peißenberg annähernd vollzählig auflief.

Ein Augenmerk muss die zuletzt etwas wackelige Farcheter Hintermannschaft vor allem auf FC-Stürmer Moritz Müller richten, der in den beiden letzten Spielzeiten 38 Treffer markierte. Tochtermann verrät, dass man in den letzten Tagen eigens „viel am Zweikampfverhalten“ gearbeitet habe, doch mit Timon Hummel, Anto Stipic und Paul Müller sind drei potenzielle Stammkräfte an diesem Wochenende nicht verfügbar sind. So rückt Patrick Weilguni in die Innenverteidigung neben Emir Kukrica; die Flanken werden von Jonas Reitel und Ivan Papic bewacht. Im Tor erhält Luca Hölting zunächst den Vorzug, danach kommt’s zum Dreikampf mit Simon Oppolzer und dem diesmal verhinderten Armin Herbert. „Wir sind froh, dass wir die Drei haben“, betont der Coach. Bitte für den Ballclub: Neuzugang Amani Mbaraka (zuletzt TSV Schwabmünchen) muss wegen einer fehlenden Unterschrift beim Vereinswechsel im ersten Match passen.

Dennoch sieht Tochtermann seine Mannschaft grundsätzlich ganz gut aufgestellt. Ein Manko sei „das Grundverständnis zum Nebenmann wegen der ständig wechselnden Aufstellungen“. Er vertraut jedoch auf seine „Achse der Verantwortung“ mit Weilguni, Musti Kantar und Jona Lehr. Und ganz wichtig für alle: „Die Mentalität muss stimmen.“

BCF Wolfratshausen: Lu. Hölting – Reitel, Weilguni, Kukrica, Papic, Camara, Kantar, Bislimi, Diarra, Lehr, Spreiter, Oppolzer, Le.Hölting.