LL Südost: Geretsried-Debakel bei Dittmann-Premiere - Grünwald im Tiefflug

Einstand als Cheftrainer des TuS Geretsried missglückt: Daniel Dittmann (22). In Ampfing setzte es es ein 0:6. © RDI STALLEIN

Daniel Dittmann (22) gab am Freitag sein Cheftrainer-Debüt und verlor 0:6 mit dem TuS Geretsried. Auch Grünwald gelingt kein Aufschwung. Landesliga Südost kompakt.

München – Am Freitagabend gab es in der Landesliga Südost eine wahre Torflut, mit 23 Buden in vier Partien, und einer viel diskutierte Personalie. So stieg beim TuS Geretsried Daniel Dittmann zum Cheftrainer auf. Der 22-Jährige musste bei seinem Debüt allerdings bitteres Lehrgeld zahlen. Die Geretsrieder, zuletzt ganz erfolgreich, gingen beim TSV Ampfing mit 0:6 unter. Bei der Mannschaft aus dem Landkreis Mühldorf schnürte Mike Opara einen Viererpack.

Auch der TSV Grünwald befindet sich aktuell im Tiefflug. Dem 0:6 in Eggenfelden folgte jetzt die bittere 1:4-Heimniederlage gegen den TSV 1880 Wasserburg. Dabei gingen die Gastgeber nach 16 Minuten durch David Habich sogar in Führung, doch dann hatte die Mannschaft von Trainer Florian de Prato ihr Pulver verschossen. Die Innstädter kamen mit den Treffern von Matthias Rauscher (23.), Dominik Brich (28.), Daniel Vorderwestner (29.) und Marko Dudic (88.) zum verdienten Auswärtssieg.

Zuletzt blieb der FC Schwaig dreimal sieglos, doch im Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden konnte sich die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Held eindrucksvoll rehabilitieren. Beim 4:1 gegen Eggenfelden erzielte der Chefcoach zwei Treffer (7. und 39.), außerdem trafen Raffale Ascher (37.) und Luca Nikas (90.).

Eintracht Karlsfeld hatte zuletzt über eine Abschlussschwäche geklagt, blieb zweimal hintereinander torlos. Im Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein löste sich diese Blockade – die Mannschaft des neuen Trainer Alkan Ugur gewann mit 4:3. Am Eintracht-Torreigen beteiligten sich Dominik Schäffer (18.), Ivan Ivanovic (25.) Abdul Bangura(31.) und Kubilay Celik (38.).

Der Kirchheimer SC feierte am Samstag das 60-jährige Gründungsjubiläum und hatte zum diesen Anlass den Zuschauern freien Eintritt gewährt. Die Mannschaft von Spielertrainer Steven Toy hätte die Festlichkeiten gerne mit einem Sieg gekrönt. Immerhin reichte es gegen den Spitzenreiter SpVgg Landshut zu einem respektablen 2:2, obwohl der „Leader“ und Ex-Profi Korbinian Vollmann fehlte. Und der KSC zeigte Moral. Nach einer Stunde lagen die Gastgeber mit 1:2 in Rückstand, dann erzielte Luca Mauerer in der 71. Minute noch den Ausgleich.

Der FC Unterföhring erlebt weiter eine regelrechte sportliche Achterbahnfahrt. Dem 4:2-Auswärtssieg in Pullach folgte jetzt die blamable 2:5-Heimpleite gegen den SV Bruckmühl. Nach einer Stunde sorgte Maximilian Siebald für den 2:2-Ausgleich. Doch im Endspurt hatten die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim den längeren Atem und feierten besonders den dreifachen Torschützen Maximilian Gürtler (12., 73. und 85.).

Der Saison-Fehlstart war bitter, aber mittlerweile kommt die runderneuerte Eintracht Freising immer besser auf Touren. Der Aufwärtstrend bestätigte sich auch beim 1:0-Auswärtssieg in Forstinning. Den Matchball für die Gäste verwandelte Luka Brudtloff in der 35. Minute. Aufsteiger Forstinning konnte die Partie zwar offen gestalten, aber es fehlte die Offensivpower. In einem Nachbarschaftsduell gewann der TuS Holzkirchen souverän mit 3:0 gegen das Schlusslicht TSV Brunnthal. Die Tore für den früheren Bayernligisten erzielten Lukas Krepek (42.) und Christopher Korkor (74. und 80.). (kik)