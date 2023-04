Ascholding paralysiert: Klein trifft viermal – ASC Geretsried und Kochelsee holen Remis

Von: Rudi Stallein

Gleich vier Tore erzielte Christoph Klein (weißes Trikot) beim Kantersieg des TuS Geretsried II gegen die SG Ascholding-Thanning. In dieser Szene traf er zum 6:0-Endstand – Torhüter Domink Veitinger und Verteidiger Michael Holzer hatten das Nachsehen. Foto: rudi stallein © rudi stallein

In einer unterhaltsamen und bis zum Abpfiff spannenden Partie erkämpfte sich der ASC ein verdientes Remis gegen den FC Deisenhofen III.

„Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, aber wir verteilen zu viele Geschenke“, hadert Trainer Cem Acikbas. Wie beim 0:1 als ein Geretsrieder Verteidiger Deisenhofens Florian Petereit den Ball auf den Fuß servierte.

Jordanis Michos glich 20 Minuten später aus. Per Foulelfmeter (38.) brachte Petereit die Gastgeber wieder in Front. Nun dauerte es nur zwei Minuten, bis Stavros Iosifoglou nach Kopfballvorlage von Alexander Kutzmutz zum 2:2-Pausenstand einschob.

Nach dem Seitenwechsel verpasste Pavlos Karamanos die Chance, sein Team erstmals in Führung zu bringen, im Gegenzug machte Petereit seinen Hattrick perfekt. Erst zwei Minuten vor Schluss gelang Karamanos das 3:3. ASC-Keeper Kevin Rehmann verhinderte bei seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause mit starken Paraden noch in der Nachspielzeit einen erneuten Rückstand. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und ist drei Mal zurückgekommen“, freut sich ASC-Coach Acikbas. „Am Ende hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Ich glaube, mit dem 3:3 können beide Mannschaften gut leben.“ (rst)

„Viel zu tief gestanden“ – Klein deklassiert Ascholding im Alleingang

Die letzte Szene des Spiels war bezeichnend. Ascholdings Kapitän Marinus Poschenrieder, der zuvor mit ein paar Distanzschüssen (die gewöhnlich für höchste Gefahr sorgen) nur die Qualität des Fangzauns am Geretsrieder Kunstrasen geprüft hatte, traf, statt den Ball irgendwie über die Linie zu stochern, aus kürzester Distanz nur den Pfosten. Von dort hoppelte der Ball TuS II-Torhüter Lukas Günther in die Arme. Es ging schlichtweg nichts zusammen auf Seiten der Gäste, die nach 15 Minuten, in denen sie sich mit dem letzten Aufgebot ordentlich gewehrt hatten, einen Treffer nach dem anderen kassierten. „Wir wollten ihnen früh den Schneid abkaufen, kämpferisch auf Augenhöhe agieren – das ist gelungen. Danach war es dann schnell eine klare Sache“, zeigte sich TuS II-Coach Hans Schneider zufrieden. Marc Thiess mit dem Kopf nach Flanke von rechts und Christoph Klein nach Vorarbeit von Christian Walter stellten binnen zwei Minuten die Weichen auf Sieg. Als Poschenrieder zehn Minuten später gegen Klein den Ball vertändelte und der TuS-Torjäger auf 3:0 erhöhte, war die Partie gelaufen. „Wir sind viel zu tief gestanden, dann wirkt sich sowas natürlich schneller gravierend aus“, kommentierte SG-Coach Florian Rensch die individuellen Fehler, die dem TuS beim Toreschießen assistierten. Wie beim 4:0, als vier Ascholdinger wie paralysiert zuschauten, wie Walter den Ball nach einem Pfostenschuss von Klein wuchtig in die Maschen hämmerte.

„Das war ein Tag zum Vergessen“, fasste Rensch die 90 Minuten zusammen. „Wenn man etwas Positives mitnehmen will, dann, dass uns gewisse Defizite deutlich aufgezeigt worden sind.“ Sein Geretsrieder Kollege, der noch zwei weitere Klein-Tore (43., 60.) bejubeln durfte, zeigte sich naturgemäß rundum zufrieden. „Wir haben damit ein Ausrufezeichen gesetzt“, so Schneider, dessen Team im Aufstiegsrennen wieder Anschluss gefunden hat. (rst)

„Das belastet mehr“ – Jochner ärgert sich über persönliche Strafen seiner Mannschaft

Die Heimfahrt war zum Verarbeiten da. Nur: So leicht fiel das Maximilian Jochner nicht. Es war nicht das Ergebnis, ein 2:2 in Dießen, das ihn aufwühlte, sondern die Disziplin in Hälfte zwei. „Das belastet mehr“, sagt der Coach des FC Kochelsee. Er wusste um den Stil der Dießener, die gerne provozieren und so manche Aktion am Rande der Legalität einstreuen. Er hatte mehrfach gewarnt. Doch: „Wir sind voll drauf eingestiegen, haben uns anstecken lassen“, klagt Jochner. So kassierte Leonardo Vocaj in der Schlussphase eine Zehn-Minuten-Strafe und Gelb-Rot. „Es war ein Spiel der Undiszipliniertheiten“, sagt sein Coach. Das wurmte mehr als der Ausgleich in Minute 85. Mit dem Punkt war der FCKS noch gut bedient, denn trotz zweimaliger Führung durch Sebastian Reißenweber (35.) und Matthias Leiß (45.) spielte der MTV bis zum Ende auf Sieg. (am)