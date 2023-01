Trotz Niederlagenserie: ASC Geretsried feiert, statt Frust zu schieben

Von: Rudi Stallein

Teilen

Panagiotis Zormpas Sprecher des ASC-Futsal-Teams © ASC Geretsried

Sportlich betrachtet war das Wochenende für das Futsal-Team des ASC Geretsried keine Offenbarung. Spaß hatten sie trotzdem.

Geretsried – Drei Spiele, drei Niederlagen lautet die Bilanz nach den Bayernliga-Partien in Regensburg und Ingolstadt. „Aber es war trotzdem ein schönes Wochenende“, zieht Teamsprecher Panagiotis Zormpas dennoch ein positives Fazit von dem zweitägigen Ausflug. „Wir haben durchgehend gefeiert.“

Was nicht heißen soll, dass man es bei aller Lockerheit sportlich nicht ernst genommen hätte. So stand es im ersten Spiel beim Futsal Club Regensburg zur Pause 1:1, ehe ein paar Unachtsamkeiten dem Gegner in die Karten spielten und dieser auf 3:1 davonzog. Der Versuch des ASC, mit einem Flying Goalie in der Schlussphase den Ausgleich zu erzwingen, ging in die Hose – am Ende stande eine 3:6-Niederlage.

Im zweiten Spiel am Nachmittag mussten die Adler erkennen, dass auch im Futsal Zweite Mannschaften personell immer wieder mal für eine Überraschung gut sind. So hatte die Regensburger U19 auch Bundesliga- und Ex-Nationalspieler Alexander Günter (35) aufgeboten, der zum 8:2-Erfolg des Jahn allein vier Treffer beisteuerte. „Gegen diese Besetzung hatten wir keine Chance“, musste Zormpas einräumen.

Eine enge Kiste war nach einem feucht-fröhlichen Abend in Regensburg das Abschlussspiel am Sonntag in Ingolstadt bei den MTV Futsal Panthers II. Bis drei Minuten vor Schluss wogte die Partie hin und her. Nach Toren für den ASC von Fabio Pech (3), Andreas Zimolong (2), Chris Bauer, Panagiotis Zormpas und Jordanis Michos stand es in 37. Minute 8:8. In der Schlussphase setzte sich Ingolstadt noch mit 10:8 durch. „Wir hätten gerne irgendwo einen Punkt mitgenommen“, monierte Zormpas leicht enttäuscht. „Aber fürs Teambuilding und den Zusammenhalt in der Mannschaft war es ein gelungenes Wochenende.“

Und sportlich bekommen die Adler schon am Wochenende Gelegenheit zur Revanche: Am Sonntag, 29. Januar, steht das Rückspiel gegen die Ingolstädter MTV Futsal Panthers II im Spielplan (18 Uhr, alte Sporthalle des Gymnasiums). (rst)