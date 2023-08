ASC Geretsried will erneut um die Meisterschaft mitspielen: „Man sollte mutige Ziele formulieren“

Von: Rudi Stallein

Der ASC Geretsried will, wie schon vergangene Saison, erneut um die Meisterschaft spielen. © asc

Der ASC Geretsried gibt sich nach der gelungenen Vorbereitung zuversichtlich für die neue Saison. Trainer Lasidis möchte mit seinem Team den Aufstieg.

Geretsried – Größer könnte die Begeisterung kaum sein. Er habe ein „richtig, richtig gutes Gefühl“ für den bevorstehenden Saisonstart, sagt Tasso Lasidis. „Das war die beste Vorbereitung, die wir bisher hatten. Die Trainingsbeteiligung war extrem gut, die Testspiel waren top – jedes auf seine Art und Weise“, schwärmt der Coach des ASC Geretsried. „Es war das erste Mal, das wir Trainer das Gefühl haben: Es war komplett gut, jede einzelne Woche.“

Euphorie im Totopokal: ASC haut unter anderem Bezirksligist BCF Wolfratshausen aus dem Wettbewerb

Die Erfolge im Totopokal tragen einen erheblichen Teil zur augenblicklichen Euphorie bei. Durch Siege gegen den SV Eurasburg-Beuerberg (3:2), Genclikspor Bad Tölz (6:0) und den BCF Wolfratshausen, den der ASC mit 6:4 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb kickte, zogen die Adler ins Finale der Gruppe Ost gegen den TSV Otterfing ein. „So weit sind wir im Pokal noch nie gekommen. Das finde ich auch eine coole Sache“, freut sich Lasidis, der sein Team zudem personell optimal verstärkt sieht.

„So ein Goalgetter hat uns gefehlt, deshalb hat es letztes Jahr nicht gereicht“, so der ASC-Trainer zur Verpflichtung von Pascal Paringer. Den ehemaligen Angreifer der FF Geretsried zog es vom BC Attaching im Münchner Norden zurück in die Heimat, wo er sich gleich gewohnt treffsicher in sein neues Team einfügte.

Geretsried möchte in die Meisterrunde – Auftakt gegen härtesten Konkurrenten SG Gaißach

Natürlich gilt das erste Etappenziel dem Erreichen der Meisterrunde. „Sonst brauchen wir ja gar nicht erst spielen“, stellt der Coach klar. Und dann wolle man nach dem guten Abschneiden im Vorjahr wieder um den Aufstieg mitspielen. „Das ist das Ziel“, betont Lasidis. Vorige Saison zog man als Gruppenerster in die Aufstiegsrunde ein. Dann sei jedoch „der Fokus nicht mehr ganz so dagewesen“.

Als einen der härtesten Konkurrenten im Rennen um einen Startplatz für die Meisterrunde schätzt der ASC-Coach die SG Gaißach/Wackersberg ein, gegen die es gleich am ersten Spieltag geht.

„Es ist kein Beinbruch, wenn wir es nicht schaffen“, beugt Tasso Lasidis Enttäuschungen vor. „Aber ich finde, man sollte mutige Ziele formulieren.“ (RUDI STALLEIN)