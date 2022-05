ASC Geretsried: Überzeugender Auftritt gegen Lenggries - ASC wahrt die Cahnce auf den Titel

Teilen

Schlusspunkt: Dominik Podunavac (li.) umkurvt LSC-Keeper Dominik Hofer und schiebt zum 7:0-Endstand für den ASC Geretsried in die Maschen. © HAns Demmel

ASC Geretsried ließ der Reserve des Lenggrieser SC keine Chance. Durch den 7:0-Auswärtssieg bleibt der ASC im Rennen um die Meisterschaft weiter drann.

Lenggries/Geretsried – Als Vizemeister standen die Gäste bereits vor Spielbeginn fest. Nach seinem 7:0 (2:0)-Erfolg beim Lenggrieser SC II darf sich der ASC Geretsried aber auch weiter Hoffnung auf den Titelgewinn machen. Und das Team um Spielertrainer Anastasios Lasidis ließ am Samstag von Beginn an keinen Zweifel offen, wer an diesem Spätnachmittag als Sieger den Platz verlassen wird.

Die Hausherren mussten auf zahlreiche Spieler verzichten, kamen nie so richtig in Schwung. Geretsried bestimmte das Geschehen, ging mit einem absolut verdienten 2:0-Vorsprung in die Pause. Die Führung hätte sogar höher ausfallen können, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff lenkte LSC-Keeper Dominik Hofer einen Freistoß an die Latte. Die Gastgeber kamen lediglich zu einer Möglichkeit, als sich Vitus Zacher Mitte der ersten Halbzeit durchgesetzt hatte, aber nicht abschließen konnte.

Wer auf einen Anschlusstreffer der Hausherren im zweiten Abschnitt hoffte, wurde enttäuscht. Vielmehr sorgte Geretsried mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten kurz nach Wiederbeginn für eine Vorentscheidung. Womit die Torlust der Gäste jedoch noch längst nicht am Ende war. Der ASC zeigte sich weiter in Spiellaune, ganz zur Freude von Spielertrainer Lasidis: „Wir haben wirklich gut gespielt und bis zum Schlusspfiff nicht nachgelassen. Unser Sieg ist der Verdienst einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit sehr viel Ballbesitz.“

Christopher Kingston: Zweifacher Torschütze im Spiel gegen die Reserve aus Lenggries.

Meist ging es bei den Gästen über die linke Außenbahn nach vorne. Christopher Kingston, selbst zweifacher Torschütze, war Wegbereiter für die beiden nächsten Treffer für den Vizemeister. Trotz klaren Vorsprungs marschierte Geretsried weiter und traf beinahe mit dem Schlusspfiff zum 7:0 – Endstand durch Dominik Padunavac. Lenggries ließ sich nicht hängen, verteidigte bis zum Ende recht wacker, eigene Torchancen sprangen allerdings nicht heraus. Trainer Martin Kerwien nahm’s gelassen: „Solche Tage wird’s im Fußball immer geben. Wir haben diesmal gegen einen spielstarken Gegner verloren. Da müssen keine Entschuldigungen gesucht werden.“

Für den ASC Geretsried steht nun am kommenden Wochenende das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Deisenhofen III im Terminkalender. Lasidis: „Wir freuen uns darauf und wollen mit einem Sieg die Meisterfrage bis zum letzten Spieltag offenlassen.“ (Hans Demmel)

Lenggrieser SC II - ASC Geretsried 0:7 (0:2)

Tore: 0:1 (12.) Kingston, 0:2 (32.) Lasidis, 0:3 (46.) Feiler, 0:4 (48.) Kingston, 0:5 (62.) Philp, 0:6 (67.) Feiler, 0:7 (89.) Podunavac, – Schiedsrichter: Jannis Maurer, –Zuschauer: 40, –

Lenggrieser SC II: Hofer - St. Reiser, A. Sonner, Rinner, Laß, Keck, F. Reiser, Schnaderbeck, Wechselberger, Egger, Zacher - Ragan, St. Adlwarth, Knill.

ASC Geretsried: Rehmann - Krone, Malzacher, Kingston, Lasidis, Iosifoglou, Feiler, Kutzmutz, Podunavac, Weidlich, Derek - Philp, Mathäus.