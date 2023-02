ASC Geretsried schlägt Heimatkicker - und trotzt Futsal-Club Regensburg ein Remis ab

Von: Rudi Stallein

Artistisch: Fabian Kießling (re.) und sein ASC Geretsried besiegen die Heimatkicker mit 9:4. Foto: rst © rst

Der ASC Geretsried konnte aus seinen zwei Spielen vier Punkte mitnehmen. Nach dem Sieg gegen die Heimatkicker erkämpfte sich der ASC ein Remis gegen Regensburg.

Geretsried – Auf einen erfreulichen Doppelspieltag blickt das Futsal-Team des ASC Geretsried zurück. Mit einem Sieg und einem Remis aus den zwei Spielen gegen den Heimatkicker Futsal Club und den Futsal Club Regensburg taten die Geretsrieder etwas für ihr bis dato mageres Punktekonto und nahmen Revanche für die Hinspielniederlagen.

Mit 9:4 schickte das Team von Trainer Tasso Lasidis die Heimatkicker von Ex-TuS-Coach Tom Dötsch auf die Heimreise. Andreas Zimolong mit einem abgefälschten Freistoß (4.) und Kevin Weidlich (7.) hatten den ASC früh in Führung gebracht, mussten aber ab der 16. Minute einem 2:3-Rückstand hinterher laufen. Panagiotis Zormpas, Andreas Mathäus und erneut Zimolong (diesmal per Strafstoß) drehten die Partie jedoch bis zur Pause wieder in eine 5:3-Führung. Zwar kam die quantitativ etwas ausgedünnte Dötsch-Truppe nach Wiederbeginn noch einmal heran, musste dann aber der personellen Unterzahl Tribut zollen. Lasidis, Florian Krone, abermals Zormpas sowie Torhüter Phil Malzacher legten bis zum 9:4-Endstand nach.

Im zweiten Spiel des Tages ging dann dem ASC-Futsal-Team erst das Personal und dann allmählich auch die Puste aus. Zwei junge Spieler weniger auf der Bank und einen angeschlagenen Spielertrainer mussten die Gastgeber gegen den Tabellenzweiten Futsal Club Regensburg verkraften. Dennoch ging der ASC früh durch Zormpas (3.) in Führung, steckte den Ausgleich nach einer Viertelstunde weg, und baute die Führung durch Pascal Paringer (17.) und Mathäus (29.) noch auf 3:1 aus. Dann verließen sie nach und nach die Kräfte gegen das „taktisch bessere Team“ (ASC-Sprecher Zormpas) aus Regensburg, das mit ausgefeilten Varianten überraschte. „Wir haben fast nur mit Gegenpressing agieren können“, sagt Zormpas, der kurz vor Schluss die Chance zum Lucky Punch verpasste, nachdem zuvor Mathäus eine Top-Chance nicht nutzen konnte. „Das war trotzdem ein gelungenes Wochenende“, freut sich der Teamsprecher. (Rudi Stallein)

Das nächste Heimspiel

Samstag, 18. Februar

ASC – FC Deisenhofen 19.30

alte Gymnasium-Sporthalle