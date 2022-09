ASC Geretsried: Panagiotis Zormpas feiert Comeback wie aus dem Bilderbuch

Von: Rudi Stallein

Einer der schönsten Momente beim ASC: Panagiotis Zormpas bejubelt sein Comeback-Tor nach langer Zwangspause mit Pavlos Karamanos (re.) und Stavros Iosifoglou (li.). © rst

Mehr als ein Jahr war er außer Gefecht gesetzt. In dem mit 1:3 verlorenen Totopokalspiel gegen den MTV Berg im Juli vorigen Jahres stand Panagiotis Zormpas zuletzt für den ASC Geretsried auf dem Platz.

Geretsried - Am vergangenen Wochenende feierte der 29-jährige Angreifer sein Comeback – und zwar eines wie aus dem Bilderbuch. Berufsbedingt hatte er im Derby gegen den TuS Geretsried II erst zu Beginn der zweiten Halbzeit auf der Bank Platz genommen.

In der 82. Minute schickte ihn Trainer Cem Acikbas beim Stand von 2:1 für den ASC auf das Feld. „Jetzt das 3:1 machen, das wäre das i-Tüpfelchen“, dachte er bei seiner Einwechslung. Acht Minuten später war es soweit. „Reinzukommen und mit dem Tor mein Team zu erlösen, das ist einer der schönsten Momente, seit ich beim ASC spiele“, freut sich Zormpas. „Das Tor hat mich riesig gefreut, weil ich sehr viel dafür gearbeitet habe, zurückzukommen.“

Knieprobleme hatten das Kicken unmöglich gemacht. „Es war ein Stechen im Knie, aber keiner konnte mir sagen, was los ist“, erklärt er. Erst mithilfe eines Personaltrainers sei es gelungen, das Knie langsam aufzubauen. Seit ein paar Wochen ist er wieder im Training und hofft nun auf weitere Einsätze. „Ich kann wegen meiner Arbeit nicht so oft dabei sein“, schränkt der Inhaber einer Corona-Teststation in Geretsried ein. „Aber ich möchte soweit möglich weiter mit der Mannschaft Erfolge feiern.“ (rst)