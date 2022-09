Assistent Leo Fleischer (25) übernimmt beim BCF Wolfratshausen: „Jeden in die Verantwortung nehmen“

Von: Oliver Rabuser

Mit „Training, Ansprache und Erfolgserlebnissen“ möchte der neue Cheftrainer Leo Fleischer (Mi.) den BCF Wolfratshausen wieder in die Spur bringen. © or

Nachdem sich Bezirksligist BCF Wolfratshausen wie berichtet von seinem Coach Heinz Tochtermann getrennt hat, übernimmt Leo Fleischer bis zur Winterpause das Amt. Der bisherige Assistent setzt auf „Training, Ansprache und Erfolgserlebnisse“.

Wolfratshausen – In einem so schnelllebigen Geschäft wie dem Fußball bleibt wenig Zeit, die genauen Hintergründe über die Abberufung von Heinz Tochtermann (wir berichteten) episch aufzudröseln. Tatsache ist: Der bisherige Assistent Leo Fleischer ist nunmehr für das Bezirksligateam des BCF Wolfratshausen verantwortlich, und er wird diese schwere Aufgabe mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Fleischers Einstand fällt ausgerechnet auf das Farcheter Gastspiel bei der SpVgg Haidhausen, dem Top-Favoriten der Bezirksliga Süd.

Fleischer hat turbulente Tage hinter sich. Die Anfänge des Trainerbebens bekam er zunächst nur am Rande mit, denn der 25-Jährige weilte in Oberhaching, um an der dortigen Sporthochschule an seiner B-Lizenz als Fußball-Lehrer zu arbeiten. „Das Wesentliche meine Person betreffend, war das Telefonat mit Helmut Forster.“ Der BCF-Abteilungsleiter fragte am Mittwoch an, ob sich Fleischer die Aufgabe zumindest übergangsweise zutraue. Der junge Coach musste einige Zeit überlegen. „Die Nacht war wirklich kurz“, räumt er ein.

Vergleiche zur Arbeit seines Vorgängers möchte der bisherige Assistent bewusst nicht ziehen. Es gelte jetzt den Blick nach vorne und den Fokus auf beeinflussbare Faktoren zu richten. Kurzfristig lässt sich freilich nur bedingt eingreifen. So wolle er „jeden Spieler in die Verantwortung nehmen“ und verdeutlichen, dass sich „keiner auf die Schulter klopfen kann, wenn der Trainer nach acht Spielen nicht mehr da ist“. Zudem möchte er fortan von der Mannschaft sehen, dass sie „alles dafür tue“ um ein Spiel zu gewinnen.

Fleischer gibt zu bedenken, dass ein Umbruch mit vielen neuen Leuten seine Zeit brauche, ehe eine „echte Mannschaft“ Formen angenommen hat Am ehesten lasse sich dies durch „Training, Ansprache und Erfolgserlebnisse“ umsetzen. Er werde die dazugehörige Überzeugung „so gut wie möglich“ vorleben, beteuert der 25-Jährige.

In Haidhausen gehe es darum, eine Balance aus stabiler Defensive und situativem Angriffspressing zu finden. Aggressivität ist Trumpf. Denn die SpVgg spielt aus Sicht des neuen Cheftrainers „in Ballbesitz sehr gut und mit viel individueller Klasse“. Beim BCF fehlt weiterhin Paul Müller; der Einsatz von Manuel Spreiter ist fraglich. Kayra Arikan ist wegen der Ausbildung im Polizeidienst vorerst ganz raus.

BCF Wolfratshausen: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Stipic, Rödl, Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra, Lehr, Veliqi - Herbert, Eismann, Ratte, Spreiter