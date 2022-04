Wolfratshauser Aufstiegsambitionen ausgebremst

Von: Oliver Rabuser

Mehr ausgerechnet hatte sich der BCF Wolfratshausen beim Match in Raisting. Doch am Ende stand nur ein 1:1-Unentschieden. Außerdem zog sich Musti Kantar (Mi.) einen Muskelfaserriss zu. © oliver rabuser

Beim 1:1-Unentschieden in Raisting hadert der BCF Wolfratshausen mit seiner eigenen Chancenverwertung und einem umstrittenen Elfmeter für die Hausherren.

Raisting/Wolfratshausen – Begeisterung sieht anders aus. Einen Dreier beim SV Raisting hatte der BCF Wolfratshausen mit Blick auf die Aufstiegsrelegation fest eingeplant. Doch nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden müssen die Flößerstädter womöglich ihren Kurs korrigieren. Bitter obendrein: Musti Kantar, der wegen eines Muskelfaserrisses, fehlt dem Bezirksligisten im Nachholspiel gegen den SV Aubing am Mittwoch.

Die Partie in Raisting ist derweil schnell erzählt. Die Wolfratshauser gingen nicht nur mit ihrer ersten, sondern genau genommen auch mit ihrer einzigen Chance in Führung. Matej Bonic, der immer wichtiger für die BCF-Schaltzentrale wird, stieg gefühlt vier Meter hoch in die Luft, um Peter Schubnells Freistoßflanke per Kopf im Raistinger Gehäuse unter zu bringen – 0:1. Richtig stark gemacht.

Doch der BCF blieb nicht wirklich dran an diesem Momentum. Zu sehr hatte der Trainer im Vorfeld vor möglichen Unannehmlichkeiten bei unnötigen Ballverlusten gewarnt. „Man hat gemerkt, dass wir Respekt vor dem Umschaltspiel der Raistinger hatten“, kommentierte Mitch Rödl. Heißt in der Praxis: Selten wagte sich auch nur einer der Sechser mit nach vorne, was letztlich weder zu einer Entlastung, noch einer gefälligen Offensive führte. „Leider haben wir selbst wenig kreiert“, räumte der BCF-Coach ein.

Der Vorsprung an sich war indes selten bis nie in Gefahr. Der SVR setzte auf Versuche aus der Distanz, die allesamt ihr Ziel deutlich verfehlten. Obwohl die Farcheter defensiv gut standen, gab es einige Knackpunkte, die maßgeblich zur Punkteteilung beitrugen. So entsorgte die SVR-Verteidigung in höchster Not eine scharfe Hereingabe von Basti Schnabel, der von Jona Lehr via öffnenden Pass auf die Reise geschickt wurde. Wenig später fischte Keeper Urban Schaidhauf einen Freistoß von Peter Schubnell aus dem Winkel.

Auf der anderen Seite wirkte sich die Hereinnahme von David Hendl positiv auf das Offensivspiel der Gastgeber aus. Hendl knallte zunächst den Ball über die Latte, nachdem BCF-Torsteher Adrian Neumeier einen Kopfball via Grätsche an den Pfosten abwehrte. Hendl war es dann auch, der den Strafstoß zum Ausgleichstreffer herausholte.

„Aus meiner Sicht niemals ein Elfer“, geiferte Rödl. Auch Ralf Schubnell als Coach an der Seitenlinie sah ein Wegspitzeln des Balles, infolge dessen sich Hendl selbst in die Hacken gelaufen sei. Nur half alles Reklamieren nichts. Andi Heichele zimmerte das Ding vom Punkt unter die Latte und erschwert somit den Flößerstädtern das Erreichen ihres ganz großes Ziels ganz erheblich.

SV Raisting - BCF Wolfratshsn. 1:1 (0:1) - Tore: 0:1 (9.) Bonic, 1:1 (77./FE) Heichele. – Schiedsrichter: Günebakan. – Zuschauer: 130.

BCF: Neumeier – Schnabel, Kantar (58. Rose), Spreiter (23. Rödl), Arikan, Bonic, Müller, Hummel, P. Schubnell, Stipic, Lehr.