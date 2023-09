BCF Wolfratshausen: „Aus 20 Neuen eine Einheit gebildet“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

„Der Zusammenhalt ist jetzt schon ungemein stark“: Ardian Geci (Mi.) steht mit den Fußballern des BCF Wolfratshausen auf Platz zwei der Bezirksliga. Der 28-Jährige lobt insbesondere den neuen Trainer Tarkan Demir. © oliver rabuser

Am Freitag feierte Ardian Geci seinen 28. Geburtstag, am Samstag im Bezirksliga-Match gegen den SV Raisting (2:2) seinen ersten Torerfolg im Trikot des BCF Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Der Kosovare kennt sich nicht nur ob seines Jobs als Chemikant gut mit Verbindungen aus. Er ist als zentraler Mittelfeldspieler auch für eine funktionale Verknüpfung von Abwehr und Angriff zuständig. Im Gespräch mit BCF-Reporter Oliver Rabuser erläutert Geci seine bisherigen Eindrücke aus Farchet.

Herr Geci, der BCF lag gegen Raisting mit 2:0 in Führung, musste sich aber am Ende mit einer Punkteteilung begnügen. Wie haben Sie das Match auf dem Feld erlebt?

Die erste Halbzeit hat mir sehr gefallen. Das war das, was der Trainer von uns haben möchte. Es funktioniert Schritt für Schritt, wird immer besser. Ein 3:1 hätte uns geholfen. So aber haben wir uns etwas nach hinten fallen lassen, um das Ergebnis zu verteidigen. Das Gegentor in der 95. Minute war natürlich bitter.

Mangels gelernter Stürmer war kaum mehr Entlastung gegeben. Hier hätten speziell zwei Spieler gutgetan, die erst am kommenden Wochenende wieder mit von der Partie sind ...

Klar, Musti Kantar und und Jona Lehr haben eine ganz andere Qualität. Sie können den Ball besser halten, ziehen im richtigen Zeitpunkt das eine oder andere Foul. Deren Erfahrung hätte gut getan. Aber man muss mit der vorhandenen Mannschaft das Beste draus machen.

Sie haben im Zusammenspiel mit Adama Diarra ein sehr schönes Tor erzielt. Ist das der Fußball, den man in Farchet demnächst immer öfter sehen wird?

Wir trainieren die Läufe in die Tiefe tatsächlich. Wenn der Ball nicht kommt, dann ist das so; wenn er kommt, umso besser.

Der BCF imponiert abgesehen vom Tabellenstand vor allem durch ein auffällig engmaschiges Kollektiv. Wie lässt sich das bei mehr als einem Dutzend Neuen im Team erklären?

Das ist Tarkan Demirs Handschrift, das war schon unter ihm bei Rot-Weiß Tölz so. Unser Trainer kann 20 Leute so begeistern, dass sie eine Einheit bilden. Das ist sein Leitmotiv. Anfangs fehlten spielerisch die Automatismen. Inzwischen aber schauen die Gegner auf uns und nicht umgekehrt. Der Zusammenhalt ist jetzt schon ungemein stark.

In den Vorjahren standen ganz unterschiedliche Trainertypen beim BCF in Lohn und Brot. Was ist Demirs Geheimnis?

Er schafft es, einen so zu motivieren, dass du für Mannschaft und Sieg immer alles geben willst. Er verlangt keine Überdinge, sondern von jedem das, was er kann. Tarkan kann das Menschliche in einem Spieler lesen. Seine Trainings sind immer auf den nächsten Gegner abgestimmt.

Sie waren beim FC Penzberg eine feste Größe, entschieden sich dennoch für einen Wechsel nach Farchet. Warum?

Ziele und Trainer haben mich angesprochen. Tarkan und Marcus Männer sind ein gutes Team. Es stimmt, ich hatte in Penzberg viel Spielzeit und auch viele Freunde. Es ist schon schwergefallen, von dort wegzugehen.

Mit Ihnen kam auch Mohamed Barrie, der sich sehr schnell als Top-Verpflichtung für die Defensive entpuppt hat. Wieso kam so ein starker Spieler in Penzberg nicht oft dran?

Gute Frage. In Penzberg ging es viel um Trainingsfleiß. Da ist Mohamed nicht so auffällig. Sie hätten ihn ihm gerne etwas gesehen, was er nicht ist. Aber er ist als Verteidiger eine Maschine und zusammen mit Bernhard Kresta perfekt eingespielt.

Am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Ihrem Ex-Klub. Welche Ihrer Freunde kicken auf der anderen Seite vermutlich mit, und mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diese Partie?

In erster Linie mein Arbeitskollege Fazilcan Verep, dessen jüngerer Bruder Ugurkan, aber auch Marco Hiry und Durim Gjocaj. Natürlich ist das Spiel etwas Besonderes für mich. Es wird sicher emotional. Die gegenseitigen Sticheleien fangen jetzt schon an. Penzberg hat gerade auch eine super Serie mit zehn Punkten aus vier Spielen.

Wer wird das bessere Ende für sich haben?

Ich denke tatsächlich, wir gewinnen 2:1 oder 3:2.

Es ist kein Geheimnis, dass der BCF nicht auf ewig in der Bezirksliga verweilen möchte. Der große Kader und die bisherigen Eindrücke lassen zumindest Gedankenspiele in Sachen Aufstieg zu. Kommt dieses Thema automatisch irgendwann auf?

Nein. Wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel, sind kein Titelfavorit. Das trichtert uns auch Tarkan ein. Diesem Druck wollen wir uns gar nicht erst aussetzen. Wir hätten zwar gegen Raisting und Neuried mehr holen können, hatten aber etwa gegen Wacker auch viel Spielglück. Sollten wir 40 Punkte haben, und es sind noch einige Spiele zu absolvieren, kann man darüber reden. Aber jetzt ist das alles noch viel zu weit weg.