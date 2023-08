„Habe ich noch nicht trainiert“: Mentalitäts-Monster bei RW Bad Tolz fighten sich gegen ASC zurück

Von: Rudi Stallein

Teilen

Das Spiel nach der Halbzeit dominiert: Simon Gramüller (Mitte) überwindet Torhüter Sebastian Sedlmair (SG Baiernrain/Dietramszell) und macht den Sack mit dem 2:0 für den SV Bad Tölz zu. Foto: Ewald Scheitterer © Ewald Scheitterer

Der SC Rot-Weiß hat sich beim ASC Geretsried nach Rückstand zu einem Punkt gekämpft. Die SG Baiernrain/Dietramszell verlor beim SV Bad Tölz.

Wie dieses Ergebnis zustande kam, darüber rätselten nach dem Abpfiff beide Trainer. „In der Halbzeit haben wir nicht dran geglaubt“, gab RW-Coach Klaus Fahrner zu. „In der Kabine waren die Jungs ziemlich demotiviert. Der ASC hätte da schon 6:0 führen müssen.“ Doch die spielerische Überlegenheit konnten die Adler zunächst nicht nutzen.

ASC Geretsried - SC Rot-Weiß Bad Tölz 3:3 (2:1)

Nach zwei Lattentreffern in der Anfangsphase und einer Reihe weiterer unvollendeter Großchancen der Gastgeber lagen stattdessen die Gäste durch ein Tor von Maximilian Geisler (33) nach einer guten halben Stunde unerwartet mit 1:0 vorn.

Prompt agierte der ASC zielstrebiger und drehte die Partie durch einen schnellen Doppelschlag von Taso Lasidis (35.) und Pascal Paringer eine Minute später. Als Paringer gleich nach Wiederbeginn auf 3:1 (48.) erhöhte, schien das Spiel gelaufen und den vom Gästetrainer erwarteten Ausgang zu nehmen. Doch es kam anders. „Ich habe solche Typen noch nicht trainiert“, stellt Fahrner fest. „Wir haben ein paar Mentalitätsmonster, wie Max Geisler, denen ist es egal, wie es steht. Die geben nicht auf.“

Zwar hatten die Gastgeber weiter genügend Chancen, ihren Vorsprung auszubauen. Tore fielen jedoch nur noch auf der Gegenseite. Tobias Weber verkürzte nach einem leichtfertigen Ballverlust in der Geretsrieder Hintermannschaft auf 2:3 (64.), Sebastian Fischer erzielte in der Nachspielzeit nach einer Ecke das 3:3. „Ich bin absolut frustriert. Wir haben den Titel ,Dümmstes Team der Liga’ verdient“, schimpfte ASC-Spielertrainer Tasso Lasidis. „Es ist unglaublich, dass so ein Spiel noch mal eng wird. So haben wir einen Punkt nach zwei Spielen, anstatt sechs – nicht zu fassen.“ (rst)

SV Bad Tölz - SG Baiernrain/Dietramszell 2:0 (0:0)

Hätte Sepp Kirmair von der SG Baienrain/Dietramszell zumindest eine seiner beiden 100-prozentigen Torchancen in der ersten Hälfte verwertet, wäre die Partie vielleicht anders ausgegangen. Dann hätte der Trainer der Gäste, Massimo Foraterra, die Leistung seiner Mannschaft wahrscheinlich auch wohlwollender bewertet. So aber ging er hart ins Gericht mit seiner Truppe: „Bei uns passt es von hinten bis vorne nicht. Für die Kreisklasse reicht das nicht. Die komplette Euphorie vom Aufstieg ist weg“, meint ein enttäuschter Foraterra nach der Partie. „Sowohl der Rot-Weiß als auch der SV wären schlagbar gewesen“, glaubt der Gästetrainer nach der zweiten Niederlage hintereinander gegen ein Tölzer Team.

Wesentlich nüchterner sah der SV-Trainer Klaus Riedmüller die Partie. „Der Sieg ist verdient. Wir waren in der ersten Halbzeit zu passiv. Das war aber auch der Gluthitze geschuldet. Nach dem Wechsel haben wir dominiert, da waren wir aggressiver“ bilanziert Riedmiller. Prompt fiel das 1:0 für die Tölzer. Maximilian Petersen konnte einen weiten Einwurf von Franz Dietl per Kopf zur Führung einnicken. „Die kommen wie eine Ecke“, meint Riedmiller zu den Einwürfen seines Spielers. „Wir hatten das gewusst, schlafen aber, sind geistig ganz woanders“ schüttelt Foraterra darüber den Kopf.

Die Gäste konnten auch eine Überzahl nach einer Zeitstrafe für Hüseyin Kocyigit nicht ausnutzen, mussten im Gegenteil in der Nachspielzeit nach einem laut Riedmüller „schön fertig gespielten Konter“ das 2:0 hinnehmen. Der SVT-Coach freut sich jetzt schon auf das Derby kommende Woche gegen Rot-Weiß, während Foraterra gegen den FF Geretsried die ersten Punkte einfahren will. (sd)