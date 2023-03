BCF: Achtung, Angriffspressing

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Ausgebremst wurden Adama Diarra (Mi., gegen Nicolai Bierling) und der BCF Wolfrathausen bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel: Am heutigen Samstag kommt der TSV Murnau ins isar-Loisach-Stadion. © andreas mayr

Der erste Dreier nach zuvor fünf sieglosen Spielen hat den BCF Wolfratshausen aufatmen lassen. Im Heimspiel gegen den TSV Murnau soll nun die Bestätigung des Formanstiegs folgen. „Wir werden ein gutes Spiel nachlegen“, versichert Trainer Leo Fleischer.

Es gibt durchaus Argumente für den ersten Heimsieg im Kalenderjahr. So hat sich die Defensive einigermaßen stabilisiert, präsentiert sich Keeper Simon Oppolzer in glänzender Verfassung, und mindestens einen Treffer markieren die Farcheter in jedem Spiel „Offensiv wollen wir das einbringen, was wir zuletzt gezeigt haben“, setzt Fleischer abermals auf ein variables Angriffsspiel seiner Elf. Ein Wunsch an seine Hintermannschaft lautet: „Hinten wäre ein Zu-Null mal wieder schön.“

Aus dieser Kombination soll ein Erfolgsrezept gegen die Murnauer geköchelt werden. Überdies könnte die äußerst unglückliche 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel für gesonderten Anschub sorgen. Nichtsdestrotrotz sieht der Coach in den Gästen eine gewaltige Herausforderung für das eigene Team. „Murnau will aufsteigen, wird mit Haidhausen einen Zweikampf um den Relegationsplatz führen“, ist der 25-Jährige überzeugt. Ob sich die Ausläufer des jüngsten Trainerwechsels auf Seiten der Gäste positiv bemerkbar machen könnten, vermag er nicht zu beurteilen: Der Habacher Martin Wagner, einst selbst beim BCF und beim TuS Geretsried aktiv am Ball, hat kürzlich das Amt von Sven Teichmann übernommen. „Das ist eine junge, aktive und wilde Mannschaft, in der jeder Fußball spielen kann“, betont Fleischer. Und die einen Gegner mit unaufhörlichem Angriffspressing nerven kann. „Das ist der zentrale Punkt, hierfür müssen wir Lösungen finden“, stellt Fleischer klar. „Auch wir können Druck auf den Gegner ausüben“, betont der Coach. „Nicht über 90 Minuten , dafür aber gezielt.“

In der Außenseiterrolle sieht Fleischer seine Eleven prinzipiell ungern. Gehört zwar zum eingeläuteten Umbruch dazu, passt aber nicht zu Ehrgeiz und Ambition von Trainer und Klub: „Mit unseren Offensivmustern können wir jedem Gegner gefährlich werden“, sagt Fleischer, der jedoch auf die verhinderten Jona Lehr und Paul Müller sowie die angeschlagenen Fabio Ratte und Marco Ivic verzichten muss.

BCF Wolfratshausen: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Rödl, Mbaraka - Schubnell, Kantar, Diarra, Uguz - Spreiter, Ar.Veliqi - Al. Veliqi, Bares, Eismann, Glawas, Dötsch.